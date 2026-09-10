"Mam parę uwag" #148: "Tony", czyli palce lizać?

"Tony" w reżyserii Matta Johnsona z Dominikiem Sessą w roli głównej wszedł do kin i aż prosi się o kulinarne kalambury typu "smakowite kino". W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i gość specjalny Radosław Czyż próbują więc stanąć na wysokości zadania. Posłuchajcie ich rozmowy o filmowej biografii Anthony'ego Bourdaina.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Tony"
W sto czterdziestym ósmym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Tony" (2026, reż. Matt Johnson). Czy "Tony" jest filmem kulinarnym, biograficznym czy po prostu sympatycznym? Dlaczego nie jest opowieścią "od kołyski aż po grób" tylko raczej "filmem o procesie kopania tyłka"? Jak sprawdza się aktorski pojedynek o duszę Dominica Sessy rozegrany przez Antonio Banderasa i Leo Woodalla? Rozmawiają Julia Taczanowska i – gościnnie – Radosław Czyż.
Zapraszamy do słuchania:
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify, YouTube i Apple Podcasts.
"Tony" – zwiastun
Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag":
147) "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" (TUTAJ) 146) "Koniec ulicy Dębowej" (TUTAJ) 145) "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (TUTAJ) 144) "Odyseja" (TUTAJ) 143) "Ojczyzna" (TUTAJ) 142) "Backrooms" (TUTAJ) 141) "Dzień objawienia" (TUTAJ) 140) "Mulan" / "Król Lew" / Animacje Disneya (TUTAJ) 139) "Gorąca rywalizacja" (TUTAJ) 138) "Diabeł ubiera się u Prady 2" (TUTAJ) 137) "Wichrowe wzgórza" / "Panna młoda!" / "The Pitt" / "Rycerz siedmiu królestw" (TUTAJ) 136) "Drama" (TUTAJ) 135) "Project Hail Mary" (TUTAJ) 134) "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (TUTAJ) 133) "Wartość sentymentalna" (TUTAJ) 132) "Wielki Marty" (TUTAJ) 131) "Hamnet" (TUTAJ) 130) Podsumowujemy 2025 rok (TUTAJ) 129) "Avatar: Ogień i popiół" (TUTAJ) 128) "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" (TUTAJ) 127) O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 (TUTAJ) 126) "Frankenstein" (TUTAJ) 125) "Bugonia" (TUTAJ) 124) "Smashing Machine" i "Po polowaniu" (TUTAJ) 123) "Jedna bitwa po drugiej" (TUTAJ) 122) "Sirât" (TUTAJ) 121) "Eddington" (TUTAJ) 120) "Sorry, Baby" (TUTAJ) 119) "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia" (TUTAJ) 118) "Superman" (TUTAJ) 117) "F1: Film" (TUTAJ) 116) "Fenicki układ" (TUTAJ) 115) Ulubiony polski film – wiek XX kontra wiek XXI (TUTAJ) 114) "Andor" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ) 113) "Thunderbolts" (TUTAJ) 112) Kiedy lubisz film, a inni nie lubią – i na odwrót (TUTAJ) 111) "Rozdzielenie" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ) 110) "Mickey 17" (TUTAJ) 109) "Nosferatu" (TUTAJ) 108) Oscary 2025 – "Anora", "Konklawe", "Emilia Pérez" i "Wybraniec" (TUTAJ) 107) "The Brutalist" (TUTAJ) 106) "Dziewczyna z igłą" (TUTAJ) 105) "Kompletnie nieznany" (TUTAJ) 104) David Lynch – pożegnanie (TUTAJ) 103) "Babygirl" (TUTAJ) 102) Podsumowujemy 2024 rok (TUTAJ) 101) "Gladiator II" (TUTAJ) 100) Odpowiadamy na Wasze pytania (TUTAJ) 99) "Prawdziwy ból" (TUTAJ) 98) "Megalopolis" (TUTAJ) 97) ""Joker: Folie à deux" (TUTAJ) 96) "Substancja" (TUTAJ) 95) "Rodzaje życzliwości" (TUTAJ) 94) "Sok z żuka" (TUTAJ) 93) "Obcy: Romulus" (TUTAJ) 92) "Love Lies Bleeding" (TUTAJ) 91) "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ) 90) X-Men, część 2 (TUTAJ) 89) X-Men, część 1 (TUTAJ) 88) "Księżniczka Mononoke" (TUTAJ) 87) "Furiosa" (TUTAJ) 86) "Suspiria" (1977) kontra "Suspiria" (2018) (TUTAJ) 85) "Challengers" (TUTAJ) 84) "Civil War" (TUTAJ) 83) "Park Jurajski" (TUTAJ) 82) "Strefa interesów" (TUTAJ) 81) "Diuna: Część druga" (TUTAJ) 80) "Anatomia upadku" (TUTAJ) 79) "Dobrzy nieznajomi" (TUTAJ) 78) "Obsesja" (TUTAJ) 77) "Kos" (TUTAJ) 76) "Biedne istoty" (TUTAJ) 75) "Saltburn" i "Maestro" (TUTAJ) 74) "Detektyw", sezon 1. (TUTAJ) 73) "Napoleon" (TUTAJ) 72) Trylogia "Obcy" (TUTAJ) 71) "Zabójca" (TUTAJ) 70) "Czas krwawego księżyca" (TUTAJ) 69) "Oczy szeroko zamknięte" (TUTAJ) 68) "Gorączka" (TUTAJ) 67) "Mad Max: Na drodze gniewu" (TUTAJ) 66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ) 65) "Barbie" (TUTAJ) 64) "Oppenheimer" (TUTAJ) 63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (TUTAJ) 62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (TUTAJ) 61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" (TUTAJ) 60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) (TUTAJ) 59) "Sukcesja", sezon 4. (TUTAJ) 58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ) 57) "Bo się boi" (TUTAJ) 56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" (TUTAJ) 55) "John Wick 4" (TUTAJ) 54) "Tár" (TUTAJ) 53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ) 52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky (TUTAJ) 51) "Podejrzana" (TUTAJ) 50) "Duchy Inisherin" (TUTAJ) 49) "Fabelmanowie" (TUTAJ) 48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" (TUTAJ) 47) "Avatar: Istota wody" (TUTAJ) 46) "Do ostatniej kości" (TUTAJ) 45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ) 44) "Ród smoka" (TUTAJ) 43) "Mulholland Drive" (TUTAJ) 42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" (TUTAJ) 41) "Vortex" i Gaspar Noé (TUTAJ) 40) "Władca Pierścieni" część 2 (TUTAJ) 39) "Władca Pierścieni", część 1 (TUTAJ) 38) "Nie!" i Jordan Peele (TUTAJ) 37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg (TUTAJ) 36) "Thor: Miłość i grom" (TUTAJ) 35) "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ) 34) "Men" i Alex Garland (TUTAJ) 33) "Top Gun: Maverick" (TUTAJ) 32) Seria "Mission: Impossible" (TUTAJ) 31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ) 30) "Wiking" (TUTAJ) 29) "Wszystko wszędzie naraz" (TUTAJ) 28) "To nie wypanda" (TUTAJ) 27) "Batman" (TUTAJ) 26) Batman, część 2 (TUTAJ) 25) Batman, część 1 (TUTAJ) 24) "C'mon C'mon" (TUTAJ) 23) "Psie Pazury" (TUTAJ) 22) "Licorice Pizza" (TUTAJ) 21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" (TUTAJ) 20) "Blade Runner 2049" (TUTAJ) 19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (TUTAJ) 18) "Kurier Francuski" (TUTAJ) 17) "Eternals" (TUTAJ) 16) "Diuna" (TUTAJ) 15) "Sukcesja" (TUTAJ) 14) "Joker" (TUTAJ) 13) "Tenet" (TUTAJ) 12) "Suicide Squad" (TUTAJ) 11) "Midsommar" (TUTAJ) 10) "Czarna Wdowa" (TUTAJ) 9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ) 8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ) 7) "Nomadland" (TUTAJ) 6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ) 5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ) 4) "Pewnego razu... w Hollywood" (TUTAJ) 3) "Ostatni Jedi" (TUTAJ) 2) "Mank" (TUTAJ), 1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (TUTAJ)
Udostępnij
Facebook
X
Udostępnij
Skopiuj link
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Dodaj Filmweb jako preferowane źródło w Google
Częściej zobaczysz nasze artykuły w wynikach wyszukiwania.