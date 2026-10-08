Newsy Filmy "Mam parę uwag" #149: A najlepsza "Lalka" to...
Seriale / Podcast / Filmy

"Mam parę uwag" #149: A najlepsza "Lalka" to...

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Mam+par%C4%99+uwag%22+149%3A+Rozmawiamy+o+filmie+%22Lalka%22-168993
&quot;Mam parę uwag&quot; #149: A najlepsza &quot;Lalka&quot; to...
Czym się różni "Lalka" od "Lalki"? Wolicie "Lalkę" czy "Lalkę"? W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki próbują nie pomylić "Lalek". Przede wszystkim jednak sprawdzają, czego nie mają nowe "Lalki", a co ma "Lalka" Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku. Posłuchajcie!
       

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Lalka"




W sto czterdziestym dziewiątym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Lalka" (1968, reż. Wojciech Jerzy Has). Do czego potrzebna jest nam dziś "Lalka" Bolesława Prusa? Czym różnią się od siebie "Lalka" Pawła Maślony i "Lalka" Macieja Kawalskiego? Czego mogłyby nauczyć się od "Lalki" Wojciecha Jerzego Hasa? Jakie jest podejście Hasa do adaptacji? Czy w jego wersji znajdziemy więcej Hasa czy Prusa? Jakim Wokulskim jest Mariusz Dmochowski a jaką Łęcką Beata Tyszkiewicz? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
    
Zapraszamy do słuchania:


Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify, YouTube i Apple Podcasts.

"Lalka" – zwiastun




Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag": 
       
148) "Tony" (TUTAJ)
147) "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" (TUTAJ)
146) "Koniec ulicy Dębowej" (TUTAJ)
145) "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (TUTAJ)
144) "Odyseja" (TUTAJ)
143) "Ojczyzna" (TUTAJ)
142) "Backrooms" (TUTAJ)
141) "Dzień objawienia" (TUTAJ)
140) "Mulan" / "Król Lew" / Animacje Disneya (TUTAJ)  
139) "Gorąca rywalizacja" (TUTAJ)
138) "Diabeł ubiera się u Prady 2" (TUTAJ)
137) "Wichrowe wzgórza" / "Panna młoda!" / "The Pitt" / "Rycerz siedmiu królestw" (TUTAJ)
136) "Drama" (TUTAJ)
135) "Project Hail Mary" (TUTAJ)
134) "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (TUTAJ)
133) "Wartość sentymentalna" (TUTAJ)
132) "Wielki Marty" (TUTAJ)
131) "Hamnet" (TUTAJ)
130) Podsumowujemy 2025 rok (TUTAJ)
129) "Avatar: Ogień i popiół" (TUTAJ)
128) "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" (TUTAJ)
127) O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 (TUTAJ)
126) "Frankenstein" (TUTAJ)
125) "Bugonia" (TUTAJ)
124) "Smashing Machine" i "Po polowaniu" (TUTAJ)
123) "Jedna bitwa po drugiej" (TUTAJ)
122) "Sirât" (TUTAJ)
121) "Eddington" (TUTAJ)
120) "Sorry, Baby" (TUTAJ)
119) "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia" (TUTAJ)
118) "Superman" (TUTAJ)
117) "F1: Film" (TUTAJ)
116) "Fenicki układ" (TUTAJ)
115) Ulubiony polski film – wiek XX kontra wiek XXI (TUTAJ)
114) "Andor" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
113) "Thunderbolts" (TUTAJ)
112) Kiedy lubisz film, a inni nie lubią – i na odwrót (TUTAJ)
111) "Rozdzielenie" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
110) "Mickey 17" (TUTAJ)
109) "Nosferatu" (TUTAJ)
108) Oscary 2025 – "Anora", "Konklawe", "Emilia Pérez" i "Wybraniec" (TUTAJ)
107) "The Brutalist" (TUTAJ)
106) "Dziewczyna z igłą" (TUTAJ
105) "Kompletnie nieznany" (TUTAJ)
104) David Lynch – pożegnanie (TUTAJ)
103) "Babygirl" (TUTAJ)
102) Podsumowujemy 2024 rok (TUTAJ)
101) "Gladiator II" (TUTAJ)
100) Odpowiadamy na Wasze pytania (TUTAJ)
99) "Prawdziwy ból" (TUTAJ)
98) "Megalopolis" (TUTAJ)
97) ""Joker: Folie à deux" (TUTAJ)
96) "Substancja" (TUTAJ)
95) "Rodzaje życzliwości" (TUTAJ)
94) "Sok z żuka" (TUTAJ)
93) "Obcy: Romulus" (TUTAJ)
92) "Love Lies Bleeding" (TUTAJ)
91) "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ)
90) X-Men, część 2 (TUTAJ)
89) X-Men, część 1 (TUTAJ)
88) "Księżniczka Mononoke" (TUTAJ)
87) "Furiosa" (TUTAJ)   
86) "Suspiria" (1977) kontra "Suspiria" (2018) (TUTAJ)
85) "Challengers" (TUTAJ)
84) "Civil War" (TUTAJ)
83) "Park Jurajski" (TUTAJ)
82) "Strefa interesów" (TUTAJ)
81) "Diuna: Część druga" (TUTAJ)
80) "Anatomia upadku" (TUTAJ)
79) "Dobrzy nieznajomi" (TUTAJ)
78) "Obsesja" (TUTAJ)
77) "Kos" (TUTAJ)
76) "Biedne istoty" (TUTAJ)
75) "Saltburn" i "Maestro" (TUTAJ)
74) "Detektyw", sezon 1. (TUTAJ)
73) "Napoleon" (TUTAJ)
72) Trylogia "Obcy" (TUTAJ)
71) "Zabójca" (TUTAJ)
70) "Czas krwawego księżyca" (TUTAJ)
69) "Oczy szeroko zamknięte" (TUTAJ)
68) "Gorączka" (TUTAJ)
67) "Mad Max: Na drodze gniewu" (TUTAJ)
66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
65) "Barbie" (TUTAJ)
64) "Oppenheimer" (TUTAJ)
63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (TUTAJ)
62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (TUTAJ)
61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" (TUTAJ)
60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) (TUTAJ)
59) "Sukcesja", sezon 4. (TUTAJ)
58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ)
57) "Bo się boi" (TUTAJ)
56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" (TUTAJ)
55) "John Wick 4" (TUTAJ)
54) "Tár" (TUTAJ)
53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ)
52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky (TUTAJ)
51) "Podejrzana" (TUTAJ)
50) "Duchy Inisherin" (TUTAJ)
49) "Fabelmanowie" (TUTAJ)
48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" (TUTAJ)
47) "Avatar: Istota wody" (TUTAJ)
46) "Do ostatniej kości" (TUTAJ)
45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ)
44) "Ród smoka" (TUTAJ)
43) "Mulholland Drive" (TUTAJ)
42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" (TUTAJ)
41) "Vortex" i Gaspar Noé (TUTAJ)
40) "Władca Pierścieni" część 2 (TUTAJ)
39) "Władca Pierścieni", część 1 (TUTAJ)
38) "Nie!" i Jordan Peele (TUTAJ)
37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg (TUTAJ)
36) "Thor: Miłość i grom" (TUTAJ)
35) "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ)
34) "Men" i Alex Garland (TUTAJ)
33) "Top Gun: Maverick" (TUTAJ)
32) Seria "Mission: Impossible" (TUTAJ)
31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ)
30) "Wiking" (TUTAJ)
29) "Wszystko wszędzie naraz" (TUTAJ)
28) "To nie wypanda" (TUTAJ)
27) "Batman" (TUTAJ)
26) Batman, część 2 (TUTAJ)
25) Batman, część 1 (TUTAJ)
24) "C'mon C'mon" (TUTAJ)
23) "Psie Pazury" (TUTAJ)
22) "Licorice Pizza" (TUTAJ)
21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" (TUTAJ)
20) "Blade Runner 2049" (TUTAJ)
19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (TUTAJ)
18) "Kurier Francuski" (TUTAJ)
17) "Eternals" (TUTAJ)
16) "Diuna" (TUTAJ)
15) "Sukcesja" (TUTAJ)
14) "Joker" (TUTAJ)
13) "Tenet" (TUTAJ)
12) "Suicide Squad" (TUTAJ
11) "Midsommar" (TUTAJ)
10) "Czarna Wdowa" (TUTAJ)
9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ)
8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ)
7) "Nomadland" (TUTAJ
6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ)
5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ)
4) "Pewnego razu... w Hollywood" (TUTAJ
3) "Ostatni Jedi" (TUTAJ
2) "Mank" (TUTAJ), 
1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (TUTAJ)

Powiązane artykuły Lalka

Zobacz wszystkie artykuły

Lalka  (2026)

 Lalka

Lalka  (2026)

 Lalka

Lalka  (1968)

 Lalka

Lalka  (1977)

 Lalka

Najnowsze Newsy

Filmy

Kobiecy western od twórczyni "Zmierzchu" w drodze

VOD Seriale

Czy Josh Brolin i Emilia Clarke znajdą szczęście?

1 komentarz
Filmy

"Stań przy mnie" 28 października o godz. 20 w kinie Iluzjon

Filmy

Samuel L. Jackson zdradza, kiedy wróci Nick Fury

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Ojczyzna" ma już prawie 100 rywali do statuetki

Filmy

Gotowi na jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen w historii kina?

15 komentarzy
Filmy

Glen Powell obwinia ich za klapę swojego filmu

10 komentarzy