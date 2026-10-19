Podcast Freaks and Geeks: Czy "Walk hard" to najlepsza biografia muzyczna w historii?

Freaks and Geeks powracają! Na nadchodzącej 17. edycji Tauron American Film Festival Filmweb zawita z kontynuacją przeglądu arcydzieł komedii XXI wieku. Na wielkim ekranie pokażemy takie produkcje jak: "Wpadka", "Bracia przyrodni", "Boski chillout", "Druhny", "Idź twardo: historia Deweya Coxa" czy "Stary, kocham cię". Z tej okazji kuratorzy sekcji, Maciej Satora i Jan Lubaczewski, ponownie przybywają ze specjalnym okolicznościowym podcastem. W każdym z jego odcinków omówią jeden tytuł ze swojej sekcji. Po "Wpadce", o której rozmawiali w zeszłym tygodniu (KLIKNIJ, BY POSŁUCHAĆ ODCINKA), przyszedł czas na "Idź twardo: historię Deweya Coksa" – jedną z najbardziej szalonych biografii muzycznych w historii amerykańskiego kina.
"Freaks and Geeks": Rozmawiamy o filmie "Idź twardo"
Nowe odcinki specjalnego podcastu Freaks and Geeks będą ukazywały się co tydzień w poniedziałek. W drugim z nich porozmawialiśmy o "Idź twardo
" – czwartym pełnometrażowym filmie w dorobku Jake'a Kasdana. Szalona i zaangażowana kreacja Johna C. Reilly'ego
zapisała się złotymi zgłoskami w historii nie tylko amerykańskiej komedii, ale i tak popularnego wówczas nurtu muzycznych biografii. Czy to tylko dowcipna zgrywa z lenistwa tego osobliwego podgatunku, czy może jego nietypowy, wywrotowy przedstawiciel? Po co John C. Reilly
nagrał na jego potrzeby cały studyjny album, a potem wyruszył w trasę koncertową? Jak wiele wyniesie z niego ucho wychowane na Trójce, dobrze osłuchane z dorobkiem Johnny'ego Casha
, Boba Dylana
czy The Beach Boys
? W końcu – jak ten film broni się dziś, nawet po obdarciu go z całego muzycznego dziedzictwa, które tak jadowicie komentuje? Odpowiedzi na te pytania poznacie w najnowszym odcinku naszego podcastu. 17 edycja Tauron American Film Festival
odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Możecie przeczytać go KLIKAJĄC TUTAJ.
Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.
"Idź twardo: historia Deweya Coksa" – zwiastun filmu
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