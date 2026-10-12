Podcast Freaks and Geeks: o czym mówi nam "Wpadka"?

Nowe odcinki specjalnego podcastu Freaks and Geeks będą ukazywały się co tydzień w poniedziałek. W pierwszym z nich porozmawialiśmy o filmie "Wpadka" z 2007 roku. Drugi pełnometrażowy projekt w reżyserskiej karierze Judda Apatowa pozostaje przełomowym tytułem w rozwoju amerykańskiej komedii XXI wieku. W naszej rozmowie zastanowiliśmy się nad jego autobiograficznym charakterem, ponadczasową mocą i odwagą w przedstawianiu tematów trudnych, często ignorowanych przez kino komediowe głównego nurtu. Co o współczesnych relacjach mówi nam "Wpadka"? Jak narodził się pomysł na tak nietypową komedię anty-romantyczną? Czy związek jest w niej polem kompromisu, czy samostanowienia? W końcu - czy zbliżające się narodziny dziecka są ostatecznym argumentem, by w końcu dojrzeć? O tym i o wielu innych rzeczach porozmawialiśmy wspólnie na łamach dzisiejszego podcastu.
17 edycja Tauron American Film Festival odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Przeczytacie go u nas jutro. Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.
"Wpadka" - zwiastun filmu
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.
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