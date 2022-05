Podniebna przygoda z Tomem Cruisem, czyli majowe Ladies Night w Cinema City!

31 maja o 19:30 wszystkie fanki filmów akcji przeżyją fantastyczną przygodę u jednego z najprzystojniejszych hollywoodzkich aktorów - Toma Cruise'a . Na odlotową zabawę i pokaz " Top Gun: Maverick " w ramach cyklu Ladies Night zaprasza Cinema City, a oprócz wyjątkowego filmu na wszystkie Panie czekać będzie moc dodatkowych atrakcji: bezalkoholowy welcome drink, prezenty od sponsorów oraz konkursy z nagrodami!Ladies Night to wydarzenie, które zaskarbiło sobie sympatię Polek. To idealny moment, żeby wyrwać się z domu od obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z mamą czy siostrą. Wiek tutaj nie gra roli, każda kobieta jest gościem honorowym tego wieczoru. Schemat wydarzenia jest prosty: najpierw nasi konferansjerzy zapraszają na część konkursową, a później dajemy się ponieść uczestniczkom magii kina, bowiem filmowe emocje najlepiej przeżywa się w grupie. Wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech i za to właśnie kochamy seanse w kinowym fotelu.Majowa edycja wydarzenia ponownie przywita wszystkich bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torebkach od sponsorów w maju znajdziemy m.in.: mini kosmetyk od Ziaji, coś słodkiego od Wawela, chipsy Lay’s, czy napój Lipton Ice Tea!Już 31 maja o 19:30 w Cinema City będziemy celebrować miłość do kina akcji! Pytania konkursowe będą skupiały się na filmach z Tomem Cruisem w roli głównej, ale również najfajniejszych akcyjniakach w historii kina. W końcu nie zawsze musi być romantycznie! Zapraszamy przede wszystkim Panie, ale Panowie również są mile widziani na wydarzeniu. Sprawdź swoje najbliższe kino Cinema City i kup bilet już teraz: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-top-gun-maverick/3639s2r1 Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji. W filmie w głównej roli ponownie zobaczymy uwielbianego przez kobiety: Toma Cruise’a , natomiast na ekranie partnerować będą mu: Jennifer Connelly Ed Harris czy Glen Powell Fantastyczne nagrody w konkursach ufundowali partnerzy eventu. W marcu są to takie marki jak: Wawel - firma dobrze znana wszystkim fanom czekolady, batonów, czy cukierków, BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Adidas - firma, której nikomu przedstawiać nie trzeba, produkująca obuwie oraz odzież sportową od 1954 roku, ZIAJA - firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki, Lay’s - marka, której chipsy i słone przekąski zna każdy, Pepsi - firma, którą uwielbiają fani napojów gazowanych takich jak: Pepsi, Ice Tea, Mirinda czy 7Up, Depil Concept - firma, która specjalizuje się w zabiegach fotodepilacji i fotoodmładzania, czyli coś co kobiety lubią najbardziej!