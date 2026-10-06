Pogromcy duchów wrócą w filmie świątecznym "Ghostbusters: Nightmare on 34th Street"?

Pogromcy duchów wracają na ekran? I znowu w zimowej otoczce? Ostatni film o ich przygodach to przecież "Pogromcy duchów: Imperium lodu". Podobno w przygotowaniu jest nowa aktorska odsłona serii, zatytułowana "Ghostbusters: Nightmare on 34th Street".
Będzie nowy film aktorski z serii "Ghostbusters"?
Pogłoskę o nowym filmie z serii "Ghostbusters
" ujawnił reporter Daniel Richtman. Według niego Josh Miller pracuje nad scenariuszem nowej odsłony serii.
Jej tytuł, "Ghostbusters: Nightmare on 34th Street"
, wydaje się nawiązywać naraz do "Cudu na 34. Ulicy
", "Koszmaru z ulicy Wiązów
" i animacji "The Nightmare Before Christmas
". Czy oznacza to bożonarodzeniowy klimat? Zwróćcie uwagę, że scenarzysta Josh Miller
, który pracował m.in. nad serią "Sonic
" ma w swojej filmografii również dwa filmy ze "świątecznej" serii "Dzika noc
".
Oczywiście, informacja nie jest na razie oficjalna. Czekamy więc na więcej szczegółów projektu.
To nie jedyny projekt o Pogromcach na horyzoncie – ale jedyny aktorski. W przygotowaniu jest również pełnometrażowa animacja w reżyserii Krisa Pearna
("Rodzeństwo Willoughby
") oraz serial animowany "Ghostbusters: Night Shift"
, nad którym pracują Netflix i Sony Pictures Animation. Jego showrunnerami są Ben Hibon i Elliott Kalan
, a producentami Jason Reitman i Gil Kenan
.
Nie będą to pierwsze animacje z uniwersum. W latach 1986–1991 na kanale ABC emitowany był serial "Prawdziwe duchołapy
", który doczekał się siedmiu sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanych z filmowego oryginału. W 1997 roku na ekrany trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy "Extreme Ghostbusters
".
"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – zwiastun