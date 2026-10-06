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Pogromcy duchów wrócą w filmie świątecznym "Ghostbusters: Nightmare on 34th Street"?

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pogromcy+duch%C3%B3w+wr%C3%B3c%C4%85+w+filmie+%C5%9Bwi%C4%85tecznym+%22Ghostbusters%3A+Nightmare+on+34th+Street%22-168957
Pogromcy duchów wrócą w filmie świątecznym &quot;Ghostbusters: Nightmare on 34th Street&quot;?
źródło: Materiały prasowe
Pogromcy duchów wracają na ekran? I znowu w zimowej otoczce? Ostatni film o ich przygodach to przecież "Pogromcy duchów: Imperium lodu". Podobno w przygotowaniu jest nowa aktorska odsłona serii, zatytułowana "Ghostbusters: Nightmare on 34th Street".
    

Będzie nowy film aktorski z serii "Ghostbusters"? 



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Pogłoskę o nowym filmie z serii "Ghostbusters" ujawnił reporter Daniel Richtman. Według niego Josh Miller pracuje nad scenariuszem nowej odsłony serii. Jej tytuł, "Ghostbusters: Nightmare on 34th Street", wydaje się nawiązywać naraz do "Cudu na 34. Ulicy", "Koszmaru z ulicy Wiązów" i animacji "The Nightmare Before Christmas". Czy oznacza to bożonarodzeniowy klimat? Zwróćcie uwagę, że scenarzysta Josh Miller, który pracował m.in. nad serią "Sonic" ma w swojej filmografii również dwa filmy ze "świątecznej" serii "Dzika noc".
     
Oczywiście, informacja nie jest na razie oficjalna. Czekamy więc na więcej szczegółów projektu. 

To nie jedyny projekt o Pogromcach na horyzoncie – ale jedyny aktorski. W przygotowaniu jest również pełnometrażowa animacja w reżyserii Krisa Pearna ("Rodzeństwo Willoughby") oraz serial animowany "Ghostbusters: Night Shift", nad którym pracują Netflix i Sony Pictures Animation. Jego showrunnerami są Ben Hibon i Elliott Kalan, a producentami Jason Reitman i Gil Kenan.

Nie będą to pierwsze animacje z uniwersum. W latach 1986–1991 na kanale ABC emitowany był serial "Prawdziwe duchołapy", który doczekał się siedmiu sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanych z filmowego oryginału. W 1997 roku na ekrany trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy "Extreme Ghostbusters".

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – zwiastun


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