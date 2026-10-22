Nowy serial DC w przygotowaniu. O przeciwniczce Batmana

Niedawno informowaliśmy o plotkach dotyczących możliwego serialu osadzonego w uniwersum DC, którego bohaterką byłaby Poison Ivy. Wygląda na to, że projekt wciąż jest rozwijany.
Trujący Bluszcz zawita w nowym uniwersum DC
Jak bowiem donosi portal Deadline, Lauren LeFranc
ma zostać producentką nowego show. LeFranc
była wcześniej showrunnerką "Pingwina
".
To powiązanie rodziło spekulacje, że "Poison Ivy"
może być osadzone w tym samym świecie co "Pingwin
" (a więc i filmowy "Batman
"). Tak jednak nie jest. Nowy serial rozwijany jest z myślą o właściwym uniwersum DC.
Projekt wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie ma nawet wybranych scenarzystów. O obsadzie na razie też nic nie wiadomo. Trujący Bluszcz
(Poison Ivy) to postać, którą stworzyli Carmine Infantino i Robert Kanigher w 1966 roku. Ukrywająca się pod tym pseudonimem Pamela Isley posiada stopień naukowy w dziedzinie botaniki. W wyniku eksperymentów zyskała zdolność kontrolowania roślin, a jej toksyczny pocałunek może zabić. Pojawiła się m.in. w serialu animowanym "Batman
" oraz w filmie "Batman i Robin
", w którym zagrała ją Uma Thurman
.
Zwiastun filmu "Clayface", najnowszej opowieści z uniwersum DC