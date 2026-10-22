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Nowy serial DC w przygotowaniu. O przeciwniczce Batmana

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Poison+Ivy+w+nowym+uniwersum+DC.+Dostanie+w%C5%82asny+serial-169245
Nowy serial DC w przygotowaniu. O przeciwniczce Batmana
Niedawno informowaliśmy o plotkach dotyczących możliwego serialu osadzonego w uniwersum DC, którego bohaterką byłaby Poison Ivy. Wygląda na to, że projekt wciąż jest rozwijany.

Trujący Bluszcz zawita w nowym uniwersum DC



Jak bowiem donosi portal Deadline, Lauren LeFranc ma zostać producentką nowego show. LeFranc była wcześniej showrunnerką "Pingwina".

To powiązanie rodziło spekulacje, że "Poison Ivy" może być osadzone w tym samym świecie co "Pingwin" (a więc i filmowy "Batman"). Tak jednak nie jest. Nowy serial rozwijany jest z myślą o właściwym uniwersum DC.


Projekt wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie ma nawet wybranych scenarzystów. O obsadzie na razie też nic nie wiadomo.

Trujący Bluszcz (Poison Ivy) to postać, którą stworzyli Carmine Infantino i Robert Kanigher w 1966 roku. Ukrywająca się pod tym pseudonimem Pamela Isley posiada stopień naukowy w dziedzinie botaniki. W wyniku eksperymentów zyskała zdolność kontrolowania roślin, a jej toksyczny pocałunek może zabić. Pojawiła się m.in. w serialu animowanym "Batman" oraz w filmie "Batman i Robin", w którym zagrała ją Uma Thurman.

Zwiastun filmu "Clayface", najnowszej opowieści z uniwersum DC




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