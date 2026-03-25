Graliśmy w "Pokemon Champions" i mamy pewne obawy

Sam fundament rozgrywki jest jednak solidny. "Pokémon Champions" przypomina rozwinięcie idei znanej z Pokémon Stadium – to tytuł skupiony wyłącznie na pojedynkach, który łączy mechaniki z różnych generacji. Mega Ewolucje, Terastalizacja, różne formaty walk – wszystko to zostało zebrane w jednym miejscu i podane w przystępniejszej formie. Największym plusem jest uproszczenie systemów budowania drużyny. Zarządzanie statystykami czy zdolnościami jest znacznie bardziej intuicyjne niż w głównych odsłonach serii, co może realnie otworzyć drzwi do rozgrywki kompetetywnej osobom, które wcześniej się do niej nie zbliżały.I właśnie tutaj widać największy sens istnienia tej gry. "Champions" wygląda jak próba stworzenia jednego, spójnego środowiska dla sceny turniejowej – miejsca, które nie będzie resetowane co generację wraz z nową odsłoną. To potencjalnie bardzo dobry ruch, bo daje twórcom większą swobodę przy projektowaniu przyszłych gier i pozwala uniknąć chaosu związanego ze zmianami systemów walki.Problem w tym, że całość została oparta na modelu "free-to-start", który od razu macha do nas czerwoną flagą. Zamiast klasycznego łapania Pokémonów mamy system "rekrutacji", gdzie codziennie możemy wybrać jednego stwora z losowej puli, co przypomina mechanizm gacha. Kolejne próby wymagają wydawania waluty VP, a jeśli chcemy zatrzymać Pokémona na stałe albo rozwijać jego statystyki, również musimy sięgnąć po odpowiednie zasoby. Do tego dochodzą bilety, skracanie czasu oczekiwania i dodatkowe systemy progresji. Tych walut i mechanik jest po prostu dużo – na tyle, że trudno nie odnieść wrażenia, że gra została zaprojektowana wokół nich.Teoretycznie VP nie będzie można kupić bezpośrednio, ale doświadczenie z podobnymi tytułami podpowiada, że to dopiero początek. Szczególnie że losowość w budowaniu drużyny ma realny wpływ na rozgrywkę. Jeśli trafimy przeciętne Pokémony, a przeciwnik będzie miał więcej szczęścia, różnica siły jest odczuwalna od pierwszej tury. Integracja z Pokémon HOME ma to w przyszłości częściowo rozwiązać, ale na premierę jej możliwości będą ograniczone.Na szczęście same walki bronią się bez większych zarzutów. System nadal oferuje dużą głębię i daje sporo satysfakcji z planowania kolejnych ruchów. Nowe oznaczenia skuteczności ataków pomagają szybciej odnaleźć się w sytuacji, a uproszczone zarządzanie statystykami sprawia, że budowanie drużyny jest mniej frustrujące niż wcześniej. Oprawa wizualna również zalicza lekki progres – modele wyglądają dobrze, a niektóre efekty, zwłaszcza te związane ze zmianą pogody, wypadają lepiej niż w ostatnich odsłonach głównej serii."Pokémon Champions" to projekt pełen potencjału, ale jednocześnie obciążony decyzjami, które mogą go pogrążyć. Jako platforma dla sceny e-sportowej ma sens i może odegrać ważną rolę w przyszłości marki. Problem w tym, że sposób, w jaki zachęca graczy do zaangażowania, budzi sporo wątpliwości. Jeśli balans i monetyzacja nie zostaną odpowiednio wyważone, nawet najlepszy system walki może nie wystarczyć, by utrzymać zainteresowanie na dłużej.