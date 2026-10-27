Pokazy specjalne dokumentów na ToruńCAMERIMAGE 2026

Życie Jasona Eftinka zmieniło się bezpowrotnie, gdy w wieku 19 lat złamał kark i omal nie utonął w wyniku wypadku podczas jazdy na nartach wodnych. W wieku 49 lat, po dekadach przewlekłego bólu i pogarszającego się stanu zdrowia, postanawia odejść na własnych warunkach. W miarę jak zbliża się wyznaczony dzień, rodzina spotyka się z nim przy ostatnich wspólnych posiłkach, a przyjaciele przychodzą się pożegnać. Najbliżsi wspierają jego decyzję, a jednocześnie z lękiem oczekują jej konsekwencji. Wszystko zmieniają jednak pięćdziesiąte urodziny Jasona, psychodeliczne doświadczenie z psylocybiną i niespodziewana miłość. Mężczyzna odkrywa, że dopiero akceptacja śmierci pozwala naprawdę żyć.Wnikliwy portret dziewczyny, która próbuje znaleźć równowagę między oczekiwaniami najbliższych a własnymi pragnieniami. Yara, córka marokańskiej legendy boksu oraz trenera prowadzącego rodzinną szkołę bokserską, jest wychowywana na kolejną mistrzynię. Gdy rodzice się rozstają, boks pozostaje jedyną przestrzenią, która wciąż ich łączy. Dorastająca bohaterka zaczyna jednak kwestionować przypisaną jej z góry rolę i próbuje zdefiniować swoją tożsamość na nowo. Nadchodzi czas, w którym może sama zadecydować o swojej przyszłości.Portret jednego z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Jan Englert opowiada o swoim rozumieniu zawodu, przygodzie z filmem, zapoczątkowanej udziałem w Kanale Andrzeja Wajdy, meandrach kariery, o działalności w ZASP-ie, aktywności pedagogicznej, życiu rodzinnym. Czyni to z charakterystycznym dla siebie dystansem i delikatną autoironią, jednak po wielekroć w jego wypowiedziach dochodzą do głosu głębokie emocje. Liczne wypowiedzi współpracowników i przyjaciół, unikające łatwego komplementowania Mistrza, tworzą wielowymiarowy wizerunek jego osobowości. Starannie dobrane fragmenty kluczowych ról Jana Englerta pozwalają głębiej zrozumieć oryginalność jego talentu.Zbudowany z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań wideo film przybliża postać Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich autorów zdjęć filmowych. Śledzi jego drogę od początków kariery w realiach komunistycznej Polski, przez międzynarodowe sukcesy i oscarową nominację, aż po pracę w wymagającym i bezkompromisowym systemie produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych.Na dachach Tel Awiwu, pod osłoną nocy i z dala od kamer oraz oficjalnych komunikatów, byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemie, który sami współtworzyli i obsługiwali. Ich świadectwa odsłaniają mechanizmy podejmowania decyzji prowadzących do masowego zabijania palestyńskich cywilów w Strefie Gazy – od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za ludzkie życie zostaje rozproszona pomiędzy ludzi, dane i algorytmy.Filozof Slavoj Žižek zabiera nas w podróż przez świat klasycznego kina, muzyki, mediów społecznościowych, archiwalnych materiałów i internetowych transmisji. Nieustannie zmieniając kierunek i zaskakując kolejnymi skojarzeniami, kreśli mapę utopijnych iluzji naszych czasów. Absurdalne zestawienia i zaskakujące spostrzeżenia uwodzą nas obietnicą zrozumienia własnego położenia i podjęcia próby odmiany własnego losu.Studentka wydziału operatorskiego praskiej FAMU, Jana Hojdová, zwróciła się do Roberta Richardsona w sprawie swojego projektu magisterskiego. Ku jej zaskoczeniu ten odpowiedział, a studencki projekt szybko przerodził się w twórczą współpracę i głęboką przyjaźń między nimi. Richardson udostępnił jej swoje archiwa wideo, pozwalając poznać jego życie zawodowe i prywatne. Jana podróżowała z nim po świecie, uczestniczyła w ceremonii wręczenia Oscarów®, obserwowała produkcje filmowe z udziałem Quentina Tarantino, Olivera Stone’a i Martina Scorsesego. Powstał dzięki temu wnikliwy portret uznanego autora zdjęć, ale też opowieść o odwadze, pasji i determinacji.Liryczny portret ukraińskiej wspólnoty religijnej pozwalający spojrzeć na wojnę z zupełnie nowej perspektywy. W słonecznej wiosce, naznaczonej dwiema wojnami światowymi i nieustającymi powodziami, żyje zamknięta społeczność, która stara się chronić swój dom w obliczu zderzenia konfliktów z przeszłości z tymi współczesnymi.Utrata ukochanych dziadków i świadomość zanikających w jego ojczyźnie lodowców skłaniają islandzkiego pisarza Andriego Snæra Magnasona do sięgnięcia po własne archiwa. Tworzy z nich kapsułę czasu, próbując ocalić to, co bezpowrotnie przemija: rodzinę, pamięć, czas i wodę.David Lynch przez całe życie pozostawał wierny swojej artystycznej wizji i twórczej niezależności, budując dorobek przypominający zagadkę, której rozwiązanie kryje się na pograniczu snu i rzeczywistości. Od Głowy do wycierania, kultowego debiutu pełnometrażowego, przez Miasteczko Twin Peaks, które zrewolucjonizowało świat seriali telewizyjnych, po Mulholland Drive, uznawane za jeden z najwybitniejszych filmów XXI wieku, Lynch zabierał widzów na drugą stronę lustra, by odkrywać osobliwe fundamenty amerykańskiego snu. Przyglądając się jego życiu i twórczości, dokument zgłębia jego proces twórczy oraz ukryte znaczenia filmów, które pozostawił po sobie.Reżyser wraz z ojcem i synem wspólnie odkrywają bogactwo życia w dzikich borach: jelenie, sowy, rysie, głuszce i inne leśne zwierzęta. Kamera nie tylko rejestruje obrazy, ale przede wszystkim „słucha” lasu jak żywego organizmu, w którym ruch i dźwięk są częścią skomplikowanej sieci życia. Jest to jednak nie tylko opowieść o czerpaniu przyjemności z kontaktu z naturą, ale także o rodzinie i o tym, w jaki sposób tworzymy silne więzi z najbliższymi.Elizabeth Holmes, okrzyknięta "kobiecym Steve’em Jobsem" wizjonerka i założycielka firmy Theranos, została skazana na 11 lat więzienia za jedno z największych oszustw Doliny Krzemowej. Na 34 dni przed rozpoczęciem odbywania kary w jej życie wkracza Nathan Fielder, bezkompromisowy komik i prowokator. Wprowadza się do jej domu, by obserwować ostatnie chwile wolności kobiety. Holmes twierdzi, że jest niewinna i obiecuje, że kamera Fieldera ujawni prawdę, która wstrząśnie światem. Wypowiada tylko dwa słowa: „Zobaczysz wszystko”. Tak zaczyna się epicka filmowa opowieść wymykająca się gatunkowym ramom. Co w tej grze jest szczerą spowiedzią, a co kolejnym, mistrzowskim oszustwem?