Białoruś oskarża "Pokemon Go" o szpiegostwo

Gra czy narzędzie szpiegowskie?

Reakcja Niantic

Globalny wpływ i kontrowersje

"Gdzie myślicie, że w tamtym czasie było najwięcej Pokemonów?" – zapytał Iwanow, wskazując, że największe skupisko wirtualnych stworzeń znajdowało się na terenie 50. bazy lotniczej, gdzie znajdują się pas startowy oraz sprzęt wojskowy. Pokemon Go " korzysta z technologii GPS, wymagając od graczy włączenia lokalizacji oraz kamery, aby poszukiwać Pokemonów w rzeczywistym otoczeniu. To, w połączeniu z dostępem do danych użytkowników, wzbudza od lat obawy o prywatność. Gra, opracowana przez Niantic we współpracy z Nintendo i The Pokémon Company, już w 2016 roku była krytykowana przez wiele rządów.Nie tylko Białoruś postrzegała grę jako potencjalne zagrożenie. W roku premiery Rosja stwierdziła, że " Pokemon Go " może być elementem spisku CIA. Podobne obawy wyrażały kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Egipt i Kuwejt, które apelowały, aby gracze unikali miejsc wrażliwych. W Stanach Zjednoczonych opracowano procedury zapobiegające graczom naruszaniu terenów wojskowych w pogoni za Pokemonami.Twórcy gry stanowczo zaprzeczają oskarżeniom o szpiegostwo. Firma Niantic, kierowana przez byłego szefa działu Google Geo Johna Hanke’a, wielokrotnie podkreślała, że dane użytkowników są ograniczone do podstawowych informacji o profilu Google, takich jak ID użytkownika i adres e-mail. W 2022 roku, w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, Niantic zawiesiło działanie gry w Rosji i na Białorusi, solidaryzując się z globalną społecznością w dążeniu do pokoju.Jednocześnie, twórcy " Pokemon Go " ujawnili, że od lat wykorzystują dane zbierane przez graczy do rozwijania modelu sztucznej inteligencji, który ma zdolność rozumienia przestrzeni fizycznej. Ten zaawansowany “model geoprzestrzenny” ma znaleźć zastosowanie w robotyce i technologii dronów.Niantic, studio odpowiedzialne za " Pokemon Go ", zgromadziło już dane o 10 milionach lokalizacji, które gracze zeskanowali w grze, a co tydzień przybywa około miliona nowych skanów. W przeciwieństwie do takich projektów jak Google Street View, Pokemon Go dostarcza szczegółowych danych o miejscach, które można odwiedzić wyłącznie pieszo, osiągając dokładność nawet do centymetra.Choć " Pokemon Go " przez lata zrewolucjonizowało sposób, w jaki gracze korzystają z rzeczywistości rozszerzonej, jego globalny zasięg i wykorzystanie danych wzbudzają niepokój. Gra, która początkowo miała być niewinną rozrywką, stała się symbolem debaty o granicach prywatności, bezpieczeństwie narodowym i potencjale technologii w zbieraniu informacji.