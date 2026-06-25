Oscary przyjmują ponad 500 nowych członków Akademii. Wśród nich Polacy

Jak każdego roku Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej postanowiła poszerzyć listę swoich członków o nowe nazwiska. Kolejne 529 osób otrzymało w tym roku propozycję dołączenia do kapituły, w tym nominowani do ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. W szerokiej grupie znaleźli się między innymi pochodzący z różnych zakątków świata reżyserzy, scenarzyści, aktorzy, autorzy muzyki, scenografii, kostiumów, a nawet przedstawiciele marketingu oraz PR. Do tego zaszczytnego grona dołączyli również twórcy urodzeni w naszym kraju.
Nowi członkowie Akademii – kto dołączył
Tegoroczne zaproszenia jak zwykle nie ominęły gwiazd wielkiego ekranu. Od przyszłego roku po raz pierwszy w roli akademików pojawią się Jacob Elordi
("Frankenstein
"), Jenna Ortega
("Wednesday
"), Bill Skarsgård
(seria "To
"), Josh O'Connor
("Dzień objawienia
"), Mia Goth
("MaXXXine
") czy Teyana Taylor
("Jedna bitwa po drugiej
").
Getty Images © Gilbert Flores
Do zaszczytnego grona dołączyło także kilku ważnych twórców kina artystycznego oraz tego z głównego nurtu. Wśród zaproszonych reżyserów w tym roku znaleźli się Zach Cregger
("Zniknięcia
"), Benny
("Smashing Machine
") i Josh Safdie
("Wielki Marty
"), James Ponsoldt
("Koniec trasy
") czy Chińczyk Hu Guan
("Czarny pies
").
Celem kapituły jest maksymalne zróżnicowanie grupy głosujących, zarówno pod kątem kulturowej tożsamości, jak i obszaru zawodowych działań. Obserwowany w ostatnich latach trend zapraszania do Akademii
w dużej mierze osób urodzonych poza USA jest tego jednym z przejawów. W tym roku przedstawiciele branży spoza Stanów Zjednoczonych stanowili aż 53% spośród wszystkich zaproszonych. W tej grupie znaleźli się także twórcy z Polski. Swoje zaproszenia otrzymali Paweł Łoziński
(dokument), Hania Rani
(muzyka), Andrzej Radka
(animacja), Katarzyna Lewińska
(kostiumy) oraz Maciek Szczerbowski
, który w gronie znalazł się po zdobyciu Oscara
za film "Dziewczynka, która płakała perłami
".
Pełną listę 529 zaproszonych w tym roku przez Akademię przedstawicieli branży filmowej możecie zobaczyć POD LINKIEM TUTAJ
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