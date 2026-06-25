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Oscary przyjmują ponad 500 nowych członków Akademii. Wśród nich Polacy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Polacy+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+do+Akademii+Oscarowej.+Pi%C4%85tka+polskich+tw%C3%B3rc%C3%B3w+zaproszona+do+presti%C5%BCowego+grona-167271
Oscary przyjmują ponad 500 nowych członków Akademii. Wśród nich Polacy
źródło: Getty Images
autor: Handout
Jak każdego roku Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej postanowiła poszerzyć listę swoich członków o nowe nazwiska. Kolejne 529 osób otrzymało w tym roku propozycję dołączenia do kapituły, w tym nominowani do ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. W szerokiej grupie znaleźli się między innymi pochodzący z różnych zakątków świata reżyserzy, scenarzyści, aktorzy, autorzy muzyki, scenografii, kostiumów, a nawet przedstawiciele marketingu oraz PR. Do tego zaszczytnego grona dołączyli również twórcy urodzeni w naszym kraju.

Nowi członkowie Akademii – kto dołączył



Tegoroczne zaproszenia jak zwykle nie ominęły gwiazd wielkiego ekranu. Od przyszłego roku po raz pierwszy w roli akademików pojawią się Jacob Elordi ("Frankenstein"), Jenna Ortega ("Wednesday"), Bill Skarsgård (seria "To"), Josh O'Connor ("Dzień objawienia"), Mia Goth ("MaXXXine") czy Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej").

GettyImages-2266296116.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Do zaszczytnego grona dołączyło także kilku ważnych twórców kina artystycznego oraz tego z głównego nurtu. Wśród zaproszonych reżyserów w tym roku znaleźli się Zach Cregger ("Zniknięcia"), Benny ("Smashing Machine") i Josh Safdie ("Wielki Marty"), James Ponsoldt ("Koniec trasy") czy Chińczyk Hu Guan ("Czarny pies"). 

Celem kapituły jest maksymalne zróżnicowanie grupy głosujących, zarówno pod kątem kulturowej tożsamości, jak i obszaru zawodowych działań. Obserwowany w ostatnich latach trend zapraszania do Akademii w dużej mierze osób urodzonych poza USA jest tego jednym z przejawów. W tym roku przedstawiciele branży spoza Stanów Zjednoczonych stanowili aż 53% spośród wszystkich zaproszonych. W tej grupie znaleźli się także twórcy z Polski. Swoje zaproszenia otrzymali Paweł Łoziński (dokument), Hania Rani (muzyka), Andrzej Radka (animacja), Katarzyna Lewińska (kostiumy) oraz Maciek Szczerbowski, który w gronie znalazł się po zdobyciu Oscara za film "Dziewczynka, która płakała perłami".

Pełną listę 529 zaproszonych w tym roku przez Akademię przedstawicieli branży filmowej możecie zobaczyć POD LINKIEM TUTAJ

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