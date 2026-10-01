Polacy ruszyli do kin. Tłumy na pokazach "Lalki"

W środę do kin w całej Polsce trafiła "Lalka" Macieja Kawalskiego. I wygląda na to, że cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Tak w każdym razie wynika z danych opublikowanych przez Kino Metrics.
"Lalka" z mocnym startem w polskim box offisie
Kino Metrics podaje szacunkowe dane z dnia otwarcia
. I są one imponujące. W multipleksach i kinach studyjnych sprzedano ponad 110 tysięcy biletów
!
Szykuje się więc najlepsze otwarcie w tym roku. A już z całą pewnością najlepsze otwarcie polskiego filmu. W tym roku tylko dwa polskie filmy w weekend otwarcia zdołały sprzedać ponad 100 tysięcy biletów
: "Piep*zyć Mickiewicza 3
" (293 tys.) i "100 dni: Misja Zeus
" (109 tys.) [dane za: boxoffice-bozg.pl].
Akcja filmu przenosi widzów do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, który dorobił się fortuny podczas wojny, zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej Izabeli Łęckiej i wkroczyć do świata arystokracji. Na jego drodze staną jednak społeczne podziały, intrygi i trudne wybory, które wystawią na próbę jego marzenia oraz wiarę w ludzi. Nowa ekranizacja ma być nie tylko historią wielkiej miłości, ale także opowieścią o ambicji, klasowych różnicach i cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnienie swoich pragnień.
W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński
, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska
, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat
. Na ekranie zobaczymy również Andrzeja Seweryna
, Marię Dębską
, Mateusza Damięckiego
, Krystynę Jandę
, Agatę Kuleszę
, Karolinę Gruszkę
, Borysa Szyca
, Maję Ostaszewską
i wielu innych.
Zwiastun filmu "Lalka"