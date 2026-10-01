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Polacy ruszyli do kin. Tłumy na pokazach "Lalki"

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Polacy ruszyli do kin. Tłumy na pokazach &quot;Lalki&quot;
źródło: materialy promocyjne
W środę do kin w całej Polsce trafiła "Lalka" Macieja Kawalskiego. I wygląda na to, że cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Tak w każdym razie wynika z danych opublikowanych przez Kino Metrics.

"Lalka" z mocnym startem w polskim box offisie



Kino Metrics podaje szacunkowe dane z dnia otwarcia. I są one imponujące. W multipleksach i kinach studyjnych sprzedano ponad 110 tysięcy biletów!





Szykuje się więc najlepsze otwarcie w tym roku. A już z całą pewnością najlepsze otwarcie polskiego filmu. W tym roku tylko dwa polskie filmy w weekend otwarcia zdołały sprzedać ponad 100 tysięcy biletów: "Piep*zyć Mickiewicza 3" (293 tys.) i "100 dni: Misja Zeus" (109 tys.) [dane za: boxoffice-bozg.pl].

Akcja filmu przenosi widzów do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, który dorobił się fortuny podczas wojny, zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej Izabeli Łęckiej i wkroczyć do świata arystokracji. Na jego drodze staną jednak społeczne podziały, intrygi i trudne wybory, które wystawią na próbę jego marzenia oraz wiarę w ludzi. Nowa ekranizacja ma być nie tylko historią wielkiej miłości, ale także opowieścią o ambicji, klasowych różnicach i cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnienie swoich pragnień.

W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat. Na ekranie zobaczymy również Andrzeja Seweryna, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską i wielu innych.

Zwiastun filmu "Lalka"




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