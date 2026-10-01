Polacy ruszyli do kin. Tłumy na pokazach "Lalki"

LALKA W PIERWSZY DZIEŃ: PONAD 110 000 WIDZÓW W KINACH!



Prawie co drugi widz wybrał Lalkę



Czy otwarcie (środa-niedziela) przekroczy 500 000 widzów? Ankieta w komentarzu



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