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Policja na planie "Miami Vice '85". Znamy szczegóły zajścia

TMZ / autor: /
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Policja na planie &quot;Miami Vice '85&quot;. Znamy szczegóły zajścia
źródło: Materiały prasowe
Do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek na planie filmu "Miami Vice '85". Na szczęście obyło się bez ofiar.

Co wydarzyło się na planie "Miami Vice '85"?



Jak donoszą świadkowie i potwierdza policja, w piątek późnym wieczorem na planie pojawił się mężczyzna z dużym nożem rzeźnickim. Zaczął wykłócać się z osobami pracującymi na planie i miał grozić im nożem. Policja została poinformowana o zdarzeniu i szybko pojawiła się na planie.

Policja potwierdza, że zatrzymany został 23-letni Alex Perez, mieszkaniec Brooklynu. Zabezpieczono również nóż. Mężczyźnie postawiono zarzuty grożenia innej osobie oraz nielegalnego posiadania broni. Nikt nie został poszkodowany.

Portal TMZ posiada materiał z planu zarejestrowany w czasie zajścia.


"Miami Vice '85": szczegóły filmu



"Miami Vice '85" to kinowy remake klasycznego serialu "Policjanci z Miami" emitowanego w latach 1984-1990. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon produkcji z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha są Dan Gilroy i Eric Singer.  

W filmie detektywi Crockett i Tubbs z wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną policji w Miami przenikają pod przykrywką do przestępczego półświatka, by rozpracować i rozbić siatki kryminalne działające na południu Florydy.

W obsadzie prócz Butlera i Jordana znaleźli się m.in. Walton Goggins, John LeguizamoEdi Gathegi, Whitney Peak, Alden Ehrenreich, Camila Morrone i Danny Ramirez.  

Premiera: 19 maja 2028.

Zwiastun filmu "Miami Vice" z 2006 roku


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