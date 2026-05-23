Polsat Box Go: Filmowe rekomendacje na maj

9-krotnie nominowany do Oscara komediodramat, pikantna historia miłosna, dramat wojenny w gwiazdorskiej obsadzie, prawdziwa historia króla dopalaczy, a także czarna komedia o niedolach kapitalizmu - oto filmy z bogatej biblioteki Polsat Box Go, do których obejrzenia zachęcamy Was w tym miesiącu. Sprawdźcie nasze rekomendacje.

Affeksjonsverdi
2025
2h 15m

Dramat

Komedia

Dania

Francja

Niemcy

Norwegia

Szwecja

"Wartość sentymentalna" okazała się jednym z najczęściej nagradzanych filmów ubiegłego roku. Dzieło Joachima Triera ("Najgorszy człowiek na świecie") zdobyło m.in. Oscara, Złoty Glob, BAFTA oraz Grand Prix na festiwalu w Cannes. To słodko-gorzka historia o radzeniu sobie z demonami przeszłości i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Film opowiada historię dwóch sióstr, w których życiu pojawia się dawno niewidziany ojciec, charyzmatyczny reżyser filmowy. Spotkanie po latach staje się dla trojga bohaterów okazją do odbudowania nadszarpniętych więzów. W głównych rolach błyszczą Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas oraz Elle Fanning.



2025
1h 46m

Melodramat

Irlandia

Wielka Brytania

W naszym zestawieniu mamy jeszcze jeden film z członkiem aktorskiego klanu Skarsgårdów. "Pillion" z Alexandrem Skarsgårdem i Harrym Mellingiem to niegrzeczna historia miłosna o nieśmiałym geju, który zakochuje się w seksownym członku klubu motocyklistów. Uczucie daje początek zaskakującej przemianie głównego bohatera. Jak pisaliśmy w naszej recenzji: "Pillion"nie jest konwencjonalną historią miłosną, ale o relacjach romantycznych i seksualnych mówi znacznie więcej niż współczesny rom-com. Badając granice queerowej uległości, reżyser Harry Lighton opowiada w swoim debiucie o sprawach w gruncie rzeczy uniwersalnych – poczuciu bezpieczeństwa, pożądaniu i pragnieniu bycia kochanym.
  


2026
1h 52m

Thriller

Wojenny

Irlandia

Polska

Ukraina

Cypr

"Pojedynek" to jedna z najbardziej spektakularnych polskich produkcji ostatnich lat. Łączący elementy widowiska wojennego oraz psychologicznego dreszczowca film w reżyserii Łukasza Palkowskiego ("Bogowie", "Najlepszy") przedstawia nieopowiedzianą dotąd historię z początków II wojny światowej.  Gdy świat pogrąża się w chaosie, tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny oficer NKWD stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z polskich oficerów. To światowej sławy pianista, cieszący się szacunkiem współwięźniów. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Ekranowych adwersarzy zagrali Jakub Gierszał oraz znany najlepiej z "Gry o tron" Aidan Gillen. Na ekranie partnerują im m.in. Bogusław Linda, Julia Pietrucha i Tomasz Kot.



2026
1h 52m

Akcja

Dramat

Polska

Wielkie pieniądze, piękne kobiety, gangsterskie porachunki i układy na najwyższych szczeblach władzy - tak w skrócie można opisać fabułę inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami "Króla dopalaczy". Film, reklamowany jako polski "Wilk z Wall Street", opowiada historię Dawida (Tomasz Włosok), który po śmierci ojca popada w finansowe tarapaty. Aby spłacić długi, bohater angażuje się w produkcję i handel tytułowych środków odrzucających. Interes wkrótce przynosi mu wielomilionowe zyski. Jednocześnie ściąga jednak uwagę nieprzekupnego policjanta, który zrobi wszystko, by położyć kres imperium bohatera.



Eojjeolsuga eobsda
2025
2h 19m

Thriller

Czarna komedia

Korea Południowa

"Bez wyjścia" to nowy film  jednego z najbardziej cenionych autorów koreańskiego kina, Chan-wook Parka. Reżyser kultowego "Oldboya" przeniósł na ekran powieść klasyka czarnego kryminału, Donalda E. Westlake'a. Znany ze "Squid Game" Byung-hun Lee wciela się w mężczyznę, który po ponad 20 latach traci stabilną, dobrze płatną pracę w fabryce papieru. Z dnia na dzień szczęśliwe życie bohatera zaczyna rozsypywać się jak domek z kart. Wówczas dochodzi on do wniosku, iż jedynym pewnym sposobem odzyskania posady jest pozbycie się kontrkandydatów. Ciąg dalszy to ekscytujący koktajl czarnej komedii, dreszczowca oraz gorzkiego portretu współczesnego kapitalizmu. Premiera w Polsat Box Go: 29 maja.
 


Tradycyjnie zachęcamy Was również do sprawdzenia zawartości Klubu Konesera.  To kolekcja starannie wyselekcjonowanych filmów - klasyków kina, a także tytułów z programów największych światowych festiwali, w tym Cannes, Wenecji i Berlina. W ostatnim czasie w bibliotece serwisu pojawiły się m.in. wstrząsający "Głos Hind Rajab" oraz oscarowa czarna komedia braci Coen "Fargo".
