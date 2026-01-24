Polsat Box Go w styczniu: oscarowe hity i przeboje prosto z kin

W miniony czwartek poznaliśmy nominacje do tegorocznych Oscarów. Aby umilić Wam oczekiwanie na werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej, Polsat Box Go przygotowało oscarową kolekcję, w której znalazły się tytuły docenione przez szacowną kapitułę w minionych latach, w tym np. "Whiplash", "Teoria wszystkiego" oraz "Motyl i skafander". To nie wszystko! Poniżej jak co miesiąc prezentujemy Wam pięć filmowych rekomendacji do obejrzenia w serwisie.
"Zgiń kochanie" w reżyserii Lynne Ramsay ("Musimy porozmawiać o Kevinie") to przede wszystkim aktorskie tour de force Jennifer Lawrence. Nominowana za ten występ do Złotego Globu gwiazda wciela się w Grace, która wraz z mężem (Robert Pattinson) wprowadza się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się znacznie trudniejsze niż można się było spodziewać. Osamotniona, pozbawiona wsparcia partnera bohaterka zaczyna tracić grunt pod nogami. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. Film, który zaczyna się jak historia miłosna, szybko ewoluuje w kierunku szokującego psychologicznego thrillera oraz przejmującego portretu depresji poporodowej. Premiera w Polsat Box Go: 27 stycznia.
Po pięciu latach milczenia Jan Komasa powrócił na ekrany pierwszym w karierze filmem zrealizowanym dla hollywoodzkiej wytwórni. "Rocznica" to zarazem prowokujący (i nad wyraz aktualny) dystopijny dreszczowiec, a zarazem medytacja nad upływającym czasem. Reżyser nominowanego do Oscara "Bożego ciała" opowiada rozgrywającą się w niedalekiej przyszłości historię szanowanej, kochającej się rodziny, której więzi stopniowo ulegają destrukcji, gdy w Ameryce rozprzestrzenia się nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana". W członków ekranowej familii wcielił się wianuszek gwiazd: Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Dylan O'Brien, Zoey Deutch i Mckenna Grace.
"Kod zła" został obwołany przez krytyków nowym klasykiem kina grozy, a zarazem okazał się wielkim hitem kasowym, zarabiając 128 milionów dolarów przy zaledwie 10-milionowym budżecie. Film w reżyserii Oza Perkinsa (prywatnie syna gwiazdy "Psychozy", Anthony'ego Perkinsa) to przerażająca mieszanka "Siedem", "Milczenia owiec" oraz horrorów z serii "Annabelle". Znana z "Coś za mną chodziMaika Monroe wciela się tu w agentkę FBI przydzieloną do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat (odmieniony nie do poznania Nicolas Cage). W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Bohaterka odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.
Irlandia, 1974 rok. Emerytowany zabójca Finbar Murphy żyje spokojnie w nadmorskim miasteczku i pragnie zostawić krwawą przeszłość za sobą. Kiedy jednak okazuje się, że stare grzechy mają długie cienie, bohater musi zdecydować, czy chce dalej się ukrywać. Narażając się na dekonspirację, staje w obronie młodej dziewczyny i otwarcie przeciwstawia się lokalnym gangom. W Murphy'ego wciela się Liam Neeson, który od blisko dwóch dekad pełni rolę naczelnego twardziela kina. W pokazywanym na festiwalu w Wenecji klimatycznym "Kraju świętych i grzeszników" dostaje okazję do stworzenia pogłębionej postaci przestępcy dźwigającego na barkach ciężar moralnych wyborów. Na ekranie partnerują mu m.in. znana z "F1: Film" Kerry Condon oraz Jack Gleeson, niezapomniany Joffrey z "Gry o tron".
Dwie dekady temu nagrodzony Oscarem francuski dokument "Marsz pingwinów" podbił serca widzów na całym świecie. Pełna niebezpieczeństw tytułowa wędrówka pośród skutej lodem Antarktyki dała twórcom okazję do stworzenia jedynej w swoim rodzaju opowieści o poszukiwaniu miłości, harcie ducha oraz sile społeczności. Zrealizowany dwanaście lat później sequel, "Przygoda na krańcu świata", robi równie duże wrażenie. Film przedstawia historię młodziutkiego pingwina przygotowuje się na swoją pierwszą w życiu wielką wędrówkę. Pod czujną opieką doświadczonego opiekuna ze stada bohater wyrusza na spektakularną eskapadę. Jak pisaliśmy w naszej recenzji, reżyser Luc Jacquet stworzył świetny obraz, który swoją słodkością i narracją trafi do serc najmłodszych, a pięknymi kadrami zachwyci niejednego dorosłego.