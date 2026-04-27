Agnieszka Dygant z główną rolą w polskiej wersji "Genialnej Morgan"

Powstaje polska wersja hitowego serialu "Genialna Morgan". Produkcja zatytułowana "Genialna M." trafi do widzów Telewizji Polsat oraz platformy SkyShowtime.
O czym opowie "Genialna M."?
Serial, podobnie jak amerykańska wersja emitowana przez ABC, bazuje na francuskim hicie "Genialna Morgane". W głównej roli zobaczymy Agnieszkę Dygant, która wcieli się w Martę, sprzątaczkę pracującą na komisariacie.
Bohaterka przypadkiem wpada na trop w sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Szybko okazuje się, że ma niezwykle wysoki iloraz inteligencji i zaczyna pomagać policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.
Za produkcję odpowiada Jake Vision DGA Studio, a reżyserią zajmie się Olga Chajdas
. Scenariusz przygotowali Błażej Dzikowski
i Agata Malesińska
. Na ogłoszenie kolejnych członków obsady musimy jeszcze poczekać.
Projekt jest pierwszą wspólną produkcją SkyShowtime i Polsatu, a jednocześnie kolejnym polskim tytułem w ofercie platformy - po takich serialach jak "Śleboda
" czy "Glina. Nowy rozdział
".
Francuski oryginał doczekał się już kilku adaptacji na świecie. Swoje wersje nakręcili już m.in. Czesi i Grecy.
