Newsy Seriale Agnieszka Dygant z główną rolą w polskiej wersji "Genialnej Morgan"
Agnieszka Dygant z główną rolą w polskiej wersji "Genialnej Morgan"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Polsat+i+SkyShowtime+stworz%C4%85+polski+remake+%22Genialnej+Morgan%22.+W+%22Genialnej+M.%22+zagra+Agnieszka+Dygant-166303
Agnieszka Dygant z główną rolą w polskiej wersji &quot;Genialnej Morgan&quot;
Powstaje polska wersja hitowego serialu "Genialna Morgan". Produkcja zatytułowana "Genialna M." trafi do widzów Telewizji Polsat oraz platformy SkyShowtime.

Serial, podobnie jak amerykańska wersja emitowana przez ABC, bazuje na francuskim hicie "Genialna Morgane". W głównej roli zobaczymy Agnieszkę Dygant, która wcieli się w Martę, sprzątaczkę pracującą na komisariacie. Bohaterka przypadkiem wpada na trop w sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Szybko okazuje się, że ma niezwykle wysoki iloraz inteligencji i zaczyna pomagać policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Za produkcję odpowiada Jake Vision DGA Studio, a reżyserią zajmie się Olga Chajdas. Scenariusz przygotowali Błażej Dzikowski i Agata Malesińska. Na ogłoszenie kolejnych członków obsady musimy jeszcze poczekać.

Projekt jest pierwszą wspólną produkcją SkyShowtime i Polsatu, a jednocześnie kolejnym polskim tytułem w ofercie platformy - po takich serialach jak "Śleboda" czy "Glina. Nowy rozdział".

Francuski oryginał doczekał się już kilku adaptacji na świecie. Swoje wersje nakręcili już m.in. Czesi i Grecy.

