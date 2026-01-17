Newsy Polska w ogniu, a "Greenland 2" w kinach
"Greenland 2" to prawdziwa uczta dla fanów kina katastroficznego, a jego premiera to wydarzenie, na które wszyscy czekają! Niedawno producenci filmu zaprezentowali efektowne plakaty przedstawiające największe amerykańskie miasta zalane deszczem meteorytów. Monolith Films, jako polski dystrybutor tego hitu z niezrównanym Gerardem Butlerem w roli głównej, postanowił pójść o krok dalej!  

Zafascynowani niezwykłym wizualnym doświadczeniem zaproponowanym przez Amerykanów, stworzyli własne interpretacje, aby pokazać nasze piękne miasta – Gdańsk, Warszawę, Wrocław, i Kraków – w zaskakującej apokaliptycznej scenerii. Połączenie ich charakterystycznych miejsc z niesamowitym, wręcz kosmicznym klimatem z "Greenland 2" to prawdziwa gratka dla oczu. Przygotujcie się na emocjonującą podróż do świata, w którym katastrofa łączy się z magią kina! Nie przegapcie tej ekscytującej premiery!

Meteoryty spadają na Pałac Kultury




Neptun w ogniu



 
image031.jpg


Deszcz spadających gwiazd we Wrocławiu



  
image032.jpg


Wawel płonie



 
image033.jpg

 

"Greenland 2": o filmie



Po katastrofie, która niemal zniszczyła naszą planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

