Polski "Wilk z Wall Street", czyli Tomasz Włosok w zwiastunie "Króla dopalaczy"

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun filmu "Król dopalaczy" – najbardziej bezczelnej, intensywnej i nieprzewidywalnej polskiej produkcji początku roku. Równocześnie zaprezentowano oficjalny plakat. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które kilka lat temu wstrząsnęły Polską, wejdzie na ekrany kin 13 marca. "Król dopalaczy"
to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o zwykłym chłopaku, który z dnia na dzień buduje imperium legalnych narkotyków i – niczym "Wilk z Wall Street
" – staje się milionerem. Nagła sława, szybkie pieniądze, piękne kobiety i niekończąca się impreza tworzą świat, gdzie granica między legalnym a zakazanym jest wyjątkowo cienka. Gdy na jego drodze staje policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się gra o wszystko. W rolach głównych występują Tomasz Włosok
oraz Vanessa Aleksander
, a towarzyszą im gwiazdorska obsada drugiego planu, m. in. Łukasz Simlat
, Jan Frycz
, Rafał Maćkowiak
, Grażyna Szapołowska
, Janusz Chabior
, Robert Jarociński
oraz Agnieszka Grochowska
.
Za powstaniem filmu stoją debiutujący z niezwykłym rozmachem reżyser Pat Howl
oraz producentka Katarzyna Samson
, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc bezkompromisową, dynamiczną historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces. Ważnym wątkiem w historii jest motyw "bycia kimś", w dużym stopniu definiujący głównego bohatera. Co on oznacza, jaki może być cel, nagroda i konsekwencje?
Zwiastun zapowiada niezwykłą energię filmu: szybkie tempo, brawurowy styl i charyzmatycznego bohatera, który nie zna półśrodków. To kino akcji i rozrywka na najwyższym poziomie – odważne, intensywne i niezwykle emocjonalne. Plakat dopełnia ten obraz, wizualnie podkreślając skalę opowieści oraz bezczelność świata, do którego wciągany jest widz. "Król dopalaczy"
jest pierwszą w Polsce produkcją stworzoną w modelu crowdinvestingu, która trafia do szerokiej dystrybucji kinowej na terenie całego kraju, co czyni go nie tylko projektem produkcyjnym z szerokim wsparciem społeczności, ale także unikalnym wydarzeniem dla rynku kinowego.
Premiera kinowa zaplanowana jest na 13 marca 2026 roku.
Zwiastun filmu "Król dopalaczy"
Informacja sponsorowana