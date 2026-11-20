Polski model i aktor Hubert Śmielecki dostał rolę w jednej z najpopularniejszych młodzieżowych serii fantasy ostatnich lat. W 3. sezonie "Percy’ego Jacksona i bogów olimpijskich" wcielił się w Apolla – boga słońca, muzyki, poezji, łucznictwa i proroctw. Dla młodego artysty może to być jeden z najważniejszych kroków w dotychczasowej karierze.
Premiera dwóch pierwszych odcinków już dziś.
Polak w obsadzie "Percy’ego Jacksona". Zagrał jednego z bogów Olimpu
Wśród nowych twarzy w 3. sezonie serialu Disney+ pojawi się Hubert Śmielecki
, który otrzymał rolę Apolla. Postać ma szczególne znaczenie dla wydarzeń przedstawionych w "Klątwie Tytana", trzeciej książce cyklu Ricka Riordana. Apollo jest jednocześnie aroganckim, ale potrafiącym pomóc sojusznikiem oraz kolejnym dowodem na to, że rodzinne relacje na Olimpie dalekie są od ideału.
Informację o udziale Śmieleckiego
w produkcji podało oficjalne konto @PercyJacksonNews na platformie X. Hubert Jerzyk Śmielecki
to polski model i aktor, który zdobył rozpoznawalność przede wszystkim za pośrednictwem TikToka. Nie jest jednak jego pierwszą przygodą z dużą produkcją. Wcześniej pojawił się w serialu Netfliksa "Ransom Canyon
", gdzie zagrał Randalla Kirklanda w scenach retrospektywnych.
Na razie nie wiadomo, jak duża jest rola Śmieleckiego
w "Percym Jacksonie", z pewnością jednak trudno o bardziej efektowną wizytówkę. Serial Disney+ należy dziś do najgłośniejszych produkcji fantasy skierowanych do młodszej widowni, a pojawienie się w nim może pomóc młodemu Polakowi w zdobywaniu kolejnych aktorskich ról.
Hubert Śmielecki jako Apollo w 3. sezonie serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"
O czym będzie 3. sezon "Percy’ego Jacksona"?
"Percy Jackson i bogowie olimpijscy
" opowiada historię Percy’ego Jacksona (Walker Scobell
), nastolatka, który odkrywa, że jest półbogiem i synem Posejdona. Wraz z Annabeth oraz Groverem trafia do świata, w którym grecka mitologia okazuje się jak najbardziej realna. Na swojej drodze spotyka zarówno bogów, jak i potwory, a kolejne przygody wciągają go w konflikt, którego stawką jest przyszłość Olimpu.
Trzeci sezon będzie ekranizacją "Klątwy Tytana", czyli trzeciego tomu bestsellerowej serii Ricka Riordana. Tym razem Percy i jego przyjaciele ruszą z misją ratunkową. Będą musieli odnaleźć i ocalić Artemidę oraz Annabeth, jednocześnie mierząc się z planami Atlasa. W tle pojawi się także coraz większe zagrożenie ze strony Kronosa, który chce doprowadzić do wojny między bogami Olimpu.
Pierwsze dwa odcinki 3. sezonu "Percy’ego Jacksona i bogów olimpijskich
" startują w Disney+ już dziś.