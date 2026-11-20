Polak w obsadzie "Percy’ego Jacksona". Zagrał jednego z bogów Olimpu



Hubert Jerzyk Smielecki is Apollo. https://t.co/2clROuP12F — Percy Jackson News (@updatespercy) February 19, 2026



Kim jest Hubert Śmielecki?

Hubert Śmielecki jako Apollo w 3. sezonie serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

O czym będzie 3. sezon "Percy’ego Jacksona"?

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" – zobacz zwiastun 3. sezonu