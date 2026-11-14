Polski autor zdjęć najlepszy na świecie. Znamy laureatów ToruńCAMERIMAGE

Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych ToruńCAMERIMAGE. Najważniejszą nagrodę imprezy - Złotą Żabę w Konkursie Głównym - otrzymał Łukasz Żal za zdjęcia do filmu "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Srebrna Żaba trafiła do Jaspera Spanninga za "Kobietę nieznaną", a Brązowa Żaba do Michaiła Kriczmana za "Minotaura".
Festiwal odbywał się w Toruniu w dniach 7-14 listopada. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych. Złota Żaba w Konkursie Głównym Łukasz Żal
- "Ojczyzna
", reż. Paweł Pawlikowski Srebrna Żaba w Konkursie Głównym Jasper Spanning
- "Kobieta nieznana
", reż. May El-Toukhy Brązowa Żaba w Konkursie Głównym Mikhail Krichman
- "Minotaur
", reż. Andriej Zwiagincew Złota Żaba w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Alan Ruczyński
- "Kobieta Stanu Wolnego
", reż. Eliza Godlewska
i Alan Ruczyński Złota Żaba w Konkursie Seriali Telewizyjnych Maciej Sobieraj
- "Wśród Nocnej Ciszy
", reż. Jan Holoubek Złota Żaba w konkursie Debiutów Operatorskich Eira Wyn Jones
- "Effi O Blaenau
", reż. Marc Evans
Złota Żaba w Konkursie Debiutów Reżyserskich Kaifeng Zhong
- "Atlantic Rhapsody
" Złota Żaba w Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych Eva Kraljevic
- "Córki Góry
", reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić
Złota Żaba w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych Maxim Arbugaev
, Vladimir Egorov
- "Chuuraa
", reż. Evgenia Arbugaeva Złota Żaba w Konkursie Wideoklipów Jeff Bierman
i (LA)Horde - "What You Want" w wykonaniu Angèle ft. Justice Wyróżnienie specjalne w konkursie wideoklipów Romain Gavras
- "Storm" w wykonaniu GENER8ION. Złota Kijanka Francesca Avanzini
- "Revolver", reż. Paolo de Luca w reżyserii PAOLI DE LUCA. Srebrna Kijanka
Paul Ader - "Nika's Room", reż. Konstantin Munzel Brązowa Kijanka
Enrico Barbaro Jr - "Until We Bury Them!", reż. Marco Araujo
Zwiastun filmu "Ojczyzna"