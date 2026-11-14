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Polski autor zdjęć najlepszy na świecie. Znamy laureatów ToruńCAMERIMAGE

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Polski autor zdjęć najlepszy na świecie. Znamy laureatów ToruńCAMERIMAGE
Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych ToruńCAMERIMAGE. Najważniejszą nagrodę imprezy - Złotą Żabę w Konkursie Głównym - otrzymał Łukasz Żal za zdjęcia do filmu "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Srebrna Żaba trafiła do Jaspera Spanninga za "Kobietę nieznaną", a Brązowa Żaba do Michaiła Kriczmana za "Minotaura". 

Festiwal odbywał się w Toruniu w dniach 7-14 listopada. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych.

Złota Żaba w Konkursie Głównym
Łukasz Żal - "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski

Srebrna Żaba w Konkursie Głównym
Jasper Spanning - "Kobieta nieznana", reż. May El-Toukhy

Brązowa Żaba w Konkursie Głównym
Mikhail Krichman - "Minotaur", reż. Andriej Zwiagincew

Złota Żaba w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych 
Alan Ruczyński - "Kobieta Stanu Wolnego", reż. Eliza Godlewska i Alan Ruczyński

Złota Żaba w Konkursie Seriali Telewizyjnych 
Maciej Sobieraj - "Wśród Nocnej Ciszy", reż. Jan Holoubek 

Złota Żaba w konkursie Debiutów Operatorskich 
Eira Wyn Jones - "Effi O Blaenau", reż. Marc Evans

Złota Żaba w Konkursie Debiutów Reżyserskich 
Kaifeng Zhong - "Atlantic Rhapsody"

Złota Żaba w Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych 
Eva Kraljevic - "Córki Góry", reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Złota Żaba w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych 
Maxim Arbugaev, Vladimir Egorov - "Chuuraa", reż. Evgenia Arbugaeva

Złota Żaba w Konkursie Wideoklipów
Jeff Bierman i (LA)Horde - "What You Want" w wykonaniu Angèle ft. Justice 

Wyróżnienie specjalne w konkursie wideoklipów 
Romain Gavras - "Storm" w wykonaniu GENER8ION.

Złota Kijanka 
Francesca Avanzini - "Revolver", reż. Paolo de Luca w reżyserii PAOLI DE LUCA.

Srebrna Kijanka
Paul Ader - "Nika's Room", reż. Konstantin Munzel

Brązowa Kijanka 

Enrico Barbaro Jr - "Until We Bury Them!", reż. Marco Araujo

Zwiastun filmu "Ojczyzna"



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