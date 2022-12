Polski film o legendarnym Konkursie Chopinowskim w programie MDAG 2023. Światowa premiera na Sundance

"Pianoforte" Jakuba Piątka znalazło się w programie 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity . Wcześniej film zostanie pokazany na Festiwalu Filmowym Sundance . Będzie walczył o nagrodę w prestiżowym konkursie World Cinema Documentary Competition. Jest to dopiero drugi pełnometrażowy film dokumentalny z Polski, który znalazł się w programie festiwalu Sundance.To trzymająca w napięciu opowieść o wchodzących w dorosłość uczestnikach i uczestniczkach legendarnego Konkursu Chopinowskiego. Do pierwszego etapu ostatniej edycji w 2021 roku przeszło 87 wybitnych muzyków, po kilkunastu dniach w finale znalazło się miejsce tylko dla najlepszej dwunastki. Bohaterami filmu są młodzi ludzie pochodzący ze wszystkich stron świata. Łączy ich jedno - od dzieciństwa poświęcili się bez reszty grze na fortepianie.Ich zmagania to prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Wchodzą w dorosłość i równocześnie muszą nauczyć się znosić ogromną presję związaną z rywalizacją. Pierwszy raz w historii ekipie filmowej udało się zajrzeć w takim stopniu za kulisy Filharmonii Narodowej, żeby pokazać panującą tam atmosferę konkursowej presji. Jakub Piątek towarzyszy także bohaterom i bohaterkom w codziennym życiu, prezentując wielowymiarowy obraz utalentowanych ludzi o niezwykłych osobowościach. Zdjęcia do filmu odbywały się m.in. w Chinach, Rosji i Włoszech.Konkurs Chopinowski jest organizowany co pięć lat od 1927 roku w Warszawie, a zmagania bohaterów filmu oglądały na żywo 44 miliony odbiorców z całego świata. To najstarsza tej rangi rywalizacja na świecie, dzięki której wybitni pianiści, tacy jak Maurizio Pollini, Martha Argerich, Krystian Zimerman, Đặng Thái Sơn, Rafał Blechacz czy Seong-Jin Cho rozpoczęli wielkie, międzynarodowe kariery artystyczne. Konkurs to szansa zdarzająca się raz w życiu. Nie wszystkim uda się sięgnąć po najwyższe trofeum, ale sądząc po reakcjach bohaterów filmu już sama możliwość wystąpienia na scenie warszawskiej filharmonii jest doświadczeniem łączącym łzy zmęczenia i rozpaczy z ekstatyczną radością towarzyszącą graniu.Reżyserem "Pianoforte" jest Jakub Piątek , którego debiut fabularny " Prime Time " został pokazany na festiwalu filmowym w Sundance w 2021 roku i jest dostępny we wszystkich terytoriach platformy Netflix. Teraz do programu Sundance zaproszony został jego debiutancki pełnometrażowy film dokumentalny. "Pianoforte" wyprodukował Maciej Kubicki z Telemark, który odpowiadał także za świetnie przyjęte i nagradzane na międzynarodowych festiwalach dokumenty kreacyjne " Over the Limit " (2017) czy " Wiatr. Thriller dokumentalny " (2019). Polskimi koproducentami są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Artur Szklener, Joanna Chorzępa), Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (Anna Spisz) oraz MX35 (Mateusz Wajda, Paweł Ziemilski). "Pianoforte“ powstaje w koprodukcji także z nadawcami HBO Max (Hanka Kastelicova) i BBC Storyville (Lucie Kon). Film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Jubileuszowa 20. edycja MDAG odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl.Już niedługo poznamy kolejne filmy, które będą miały swoje premiery w czasie 20. MDAG w maju 2023 roku.