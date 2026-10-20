Polski folk horror w drodze na ekrany. Zwiastun "Òpi"

"To jest twoja moc" – grzmi głos z zaświatów w oficjalnym zwiastunie filmu "Òpi" z Wiktorią Kruszczyńską, Gabrielą Muskałą, Magdaleną Boczarską i Iwoną Bielską w rolach głównych. Horror Marty Giec jeszcze w październiku będzie prezentowany na festiwalach w Nowym Jorku, Lund i Warszawie oraz w ramach przedpremierowych pokazów halloweenowych w całym kraju. Do ogólnopolskiej dystrybucji trafi 1 stycznia 2027 roku.
Po głośnym debiucie w Gdyni folk horror "Òpi
" kontynuuje swoją festiwalową drogę w Polsce i na arenie międzynarodowej. Film prezentowany jest aktualnie na prestiżowym Brooklyn Horror Film Festival w Nowym Jorku, a z końcem października weźmie udział w konkursie Méliès d'Argent na Lund Fantastic Film Festival w Szwecji. Zanim produkcja Platige Films trafi do ogólnopolskiej dystrybucji, będzie można zobaczyć ją również na Splat!FilmFest w Warszawie oraz w dziewięciu innych miastach Polski, a także – w ramach halloweenowych maratonów filmowych - w wybranych kinach w całym kraju.
W sieci zadebiutował zwiastun horroru, który odsłania kolejne karty mrocznej historii trzech pokoleń kobiet i wciąga jeszcze głębiej w koszmarną rzeczywistość Triny. Możecie go zobaczyć poniżej:
O czym opowiada "Òpi"?
Akcja filmu "Òpi
" toczy się w przeddzień 18. urodzin Triny, która planuje ucieczkę od toksycznej matki. Jej zamiary niweczy jednak niespodziewany przyjazd tajemniczych ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy. Wizyta uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami bohaterki.