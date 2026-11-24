Polskie kino znalazło się na samej górze zestawienia Metacritic poświęconego najwyżej ocenianym filmom wszech czasów. Chodzi o "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego, który otwiera listę z wynikiem 100 proc. pozytywnych recenzji krytyków. Warto przy tym odnotować, że nie jest jednak jej samodzielnym liderem - identyczną notę uzyskało kilkanaście innych produkcji. Ranking Metacritic
powstaje na podstawie ocen publikowanych przez krytyków filmowych. Łącznie zaledwie 14 tytułów w całym zestawieniu może pochwalić się kompletem pozytywnych recenzji. Wśród produkcji zajmujących najwyższe pozycje znalazły się również "Ojciec chrzestny
" i "Casablanca
". W przypadku "Dekalogu
" oceny widzów są nieco mniej entuzjastyczne - 77 proc. z nich wystawiło mu pozytywną notę.
"Dekalog" Kieślowskiego doceniony przez krytyków
Dziesięcioodcinkowy cykl Kieślowski
zrealizował wspólnie ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem
. Każda z części opowiada odrębną historię, a ich bohaterami są mieszkańcy warszawskiego osiedla u schyłku PRL-u. Punktem wyjścia dla opowieści stało się dziesięć przykazań, ale twórcy skupili się przede wszystkim na uniwersalnych dylematach moralnych i egzystencjalnych.
Metacritic zwraca uwagę na sposób prowadzenia narracji, a także na wkład dziewięciu operatorów, muzykę Zbigniewa Preisnera
i kreacje aktorskie. Wysokie oceny krytyków znalazły odzwierciedlenie w recenzjach publikowanych przez amerykańskie media. Stephen Holden z "The New York Times" określił cykl jako dzieło o niezwykłej sile, Michael Wilmington z "Chicago Tribune" docenił jego głębię, a Kenneth Turan z "Los Angeles Times" zwrócił uwagę na jego wyjątkowy charakter.
W zestawieniu Metacritic wysoko znalazł się także inny film Kieślowskiego
- "Trzy kolory: Czerwony
", który również może pochwalić się 100% pozytywnych recenzji.