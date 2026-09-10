Polskie kino na 42. WMFF. 15 filmów pełnometrażowych i koprodukcji z polskim udziałem oraz 25 filmów krótkometrażowych!

Od historii miłości rodzącej się przez ścianę stalinowskiego więzienia, przez portret jednego z najbardziej niezwykłych fenomenów polskiej transformacji, futurystyczny melodramat z Agatą Kuleszą i film inspirowany biografią jednej z najwybitniejszych koszykarek XX wieku, po dokument o pierwszej wyprawie Amazonką – polskie kino będzie mocno obecne w programie 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
Publiczność zobaczy 15 filmów pełnometrażowych i koprodukcji z polskim udziałem oraz 25 polskich filmów krótkometrażowych
. Wśród twórców i aktorów związanych z prezentowanymi tytułami są m.in. Agata Kulesza
, Maria Dębska
, Jakub Gierszał
, Agnieszka Grochowska
, Arkadiusz Jakubik
, Łukasz Simlat
, Maria Sobocińska
, Mirosław Baka
, Piotr Fronczewski
, Artur Żmijewski
, Danuta Stenka
, Chulpan Khamatova
, Alexis Manenti
i Julian Świeżewski
.
Polskie produkcje i koprodukcje pojawią się zarówno w sekcjach konkursowych, jak i w Pokazach Specjalnych, Konfrontacjach oraz innych częściach programu 42. WMFF. Wśród nich znalazły się filmy prezentowane wcześniej na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, m.in. w Cannes, Wenecji i Locarno, a także tytuły, które właśnie w Warszawie spotkają się z publicznością po raz pierwszy. Polskie kino jest dla nas integralną częścią międzynarodowego programu Festiwalu. Zapraszamy polskie filmy do konkursów, ponieważ jestem przekonany, że mogą bez kompleksów rywalizować z tytułami z całego świata. Cieszę się, że w tym roku o festiwalowe nagrody powalczą tak wyraziste i odważne produkcje, podejmujące ważne współczesne tematy. Ich spotkanie z publicznością w kontekście kina międzynarodowego jest również znakomitą okazją do docenienia osiągnięć polskich twórców
– mówi Bartek Pulcyn, dyrektor programowy Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
KONKURS MIĘDZYNARODOWY: MIŁOŚĆ ZA WIĘZIENNYM MUREM I ŻYCIE ZBUDOWANE NA KŁAMSTWIE
W Konkursie Międzynarodowym
znalazło się "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego
. Film oparty jest na prawdziwej historii Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego – dwojga młodych ludzi osadzonych w 1947 roku w więzieniu przy Rakowieckiej. Rozdzieleni murem nawiązują kontakt za pomocą alfabetu Morse'a. Rozmowa staje się dla nich sposobem na przetrwanie, a z czasem przeradza się w miłość.
W głównych rolach występują Maria Dębska
i Jakub Gierszał
. Towarzyszą im m.in. Agnieszka Grochowska
, Arkadiusz Jakubik
, Agnieszka Suchora
, Jowita Budnik
i Jakub Kamieński
. Autorką zdjęć jest Jolanta Dylewska
.
Drugim polskim tytułem w Konkursie Międzynarodowym są "Cudze rzeczy" Grzegorza Dębowskiego
, reżysera nagradzanego debiutu "Tyle co nic
". Film został zakwalifikowany do sekcji Orizzonti Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.
Jego bohaterką jest Kasia, włamywaczka zarabiająca na życie okradaniem mieszkań. Po znalezieniu ciała nieznajomego mężczyzny zaczyna podawać się za jego partnerkę, licząc na przejęcie pozostawionego przez niego majątku. Poznając historię zmarłego i jego bliskich, coraz głębiej wchodzi jednak w życie rozbitej rodziny. W roli Kasi występuje Monika Kwiatkowska
.
KONKURS 1–2: AGATA KULESZA W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI I WALKA O WŁASNE MIEJSCE
W Konkursie 1–2
zaprezentowany zostanie "Czas, który nie nadszedł"
, pełnometrażowy debiut Julii Rogowskiej
. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie, w którym starość stała się społecznym tabu. Sara i Oskar mieli zestarzeć się razem, ale dokonali odmiennych wyborów: ona zaakceptowała naturalny upływ czasu, on poddał się kuracji zapewniającej młodość. Po latach spotykają się ponownie.
W obsadzie znaleźli się Agata Kulesza
, Dobromir Dymecki
i Bartosz Bielenia
.
O nagrody powalczy także "Kobieta stanu wolnego" Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego
. Bohaterką filmu jest pięćdziesięcioletnia Roma, która marzy o własnym domu, ale kolejne zderzenie z biurokracją odbiera jej nadzieję na zmianę. Wtedy poznaje trzydziestoletnią Martę.
W głównych rolach występują Ewa Konstancja Bułhak
i Maria Sobocińska
, a na ekranie zobaczymy również Łukasza Simlata
. Film jest pełnometrażowym debiutem fabularnym reżyserskiego duetu.
KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH: ROMAN ZALESKI I ANATOLIJ KASZPIROWSKI
Dwa polskie tytuły znalazły się również w Konkursie Filmów Dokumentalnych
. "Dyskretny człowiek" Rafaela Lewandowskiego
jest portretem Romana Zaleskiego – polsko-francuskiego przedsiębiorcy, bankiera i mecenasa kultury, odznaczonego francuską Legią Honorową. Dokument przedstawia człowieka, którego działalność wywarła znaczący wpływ na kulturę i relacje polsko-francuskie, choć on sam przez lata pozostawał z dala od rozgłosu. "Under the Spell" Łukasza Konopy
, opowiada o Anatoliju Kaszpirowskim, "czerwonym magu", i jest próbą zrozumienia fenomenu jego masowej popularności w czasach transformacji ustrojowej.
"ULYA": Z CANNES DO SEKCJI WOLNY DUCH
Jednym z międzynarodowych tytułów z polskim udziałem będzie "Ulya" Viestursa Kairišsa
, koprodukcja Łotwy, Polski, Estonii i Litwy. Film miał światową premierę w sekcji Un Certain Regard podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.
Akcja rozgrywa się w 1964 roku w sowieckiej Łotwie. Dorastająca na odizolowanej farmie Ulya mierzy niemal dwa metry. Kiedy jej szkolne zdjęcie trafia do trenerów koszykówki, dziewczyna zostaje wysłana do Rygi i dołącza do renomowanej drużyny. Sportowa kariera staje się początkiem opowieści o dojrzewaniu, tożsamości i próbie zaakceptowania własnego ciała.
Film inspirowany jest losami Uļjany Siemionowej, jednej z najwybitniejszych koszykarek w historii. W obsadzie znalazła się Chulpan Khamatova
, a autorem zdjęć jest polski operator i dokumentalista Wojciech Staroń
.
POKAZY SPECJALNE: ANDRZEJ WAJDA I TEDE
Dokumentalny esej "Śniłem tylko przyszłość" Joanny Rożen-Wojciechowskiej
pokazuje Andrzeja Wajdę nie tylko jako jednego z najważniejszych reżyserów w historii polskiego kina, lecz także jako społecznika i aktywnego uczestnika życia publicznego. Film przygląda się jego walce z cenzurą, zaangażowaniu w przemiany demokratyczne oraz przekonaniu, że kultura może wpływać na rzeczywistość.
Do sekcji dołącza także "TEDE. Forever Rap" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego
– filmowy portret jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych artystów polskiej sceny hip-hopowej. To opowieść o wieloletniej karierze rapera, jego artystycznej niezależności i miejscu w historii rodzimego rapu.
KONFRONTACJE: FILMY Z CANNES I LOCARNO
Francusko-polski "Flesh and Fuel" Pierre'a Le Galla
miał światową premierę podczas Semaine de la Critique w Cannes. Bohaterem filmu jest Étienne, francuski kierowca ciężarówki, którego samotną rutynę zmienia poznanie Bartosza – polskiego kierowcy przemierzającego europejskie trasy.
W głównych rolach występują Alexis Manenti
, znany m.in. z nagrodzonych w Cannes "Nędzników
", oraz Julian Świeżewski
. Film łączy historię miłosną z opowieścią o samotności, pracy i ekonomicznych realiach życia europejskich kierowców.
Ukraińsko-polskie "Demony" Natalki Worożbyt
miały światową premierę w konkursowej sekcji Cineasti del Presente 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno. Toksyczna relacja Ukrainki z Rosjaninem staje się w filmie metaforą skomplikowanych i naznaczonych przemocą stosunków między oboma krajami. W jednej ze swoich ostatnich ról wystąpiła ukraińska aktorka i prezenterka Rusłana Pysanka
.
"SWORNEGACIE": LATO NA KASZUBSKIM KEMPINGU
W sekcji Animus. Kino Wartości
pokazane zostaną "Swornegacie" Michała Grzybowskiego
. Wakacyjny komediodramat w całości rozgrywa się na kaszubskim kempingu nad jeziorem, gdzie spotykają się rodziny, pary i samotni urlopowicze ze swoimi oczekiwaniami, problemami oraz wyobrażeniami o idealnych wakacjach.
Film został zrealizowany metodą opartą na improwizacji aktorskiej. W obsadzie znaleźli się m.in. Agnieszka Dulęba-Kasza
, Remigiusz Jankowski
, Rita Jankowska
, Roch Jankowski
i Maciej Filus
.
KINO W CHMURACH: AMAZONKA I ZAGINIONA PANORAMA
Dokument "Nurt" Rafała Skalskiego
wraca do wydarzeń z 1985 roku, kiedy jedenastu trzydziestolatków podjęło pierwszą próbę przepłynięcia Amazonki – od jej źródeł w Andach aż po Atlantyk. Film zestawia materiały z pionierskiej wyprawy ze współczesnym spojrzeniem na jej uczestników, ich młodzieńcze marzenia i cenę przekraczania własnych granic.
Drugim polskim tytułem sekcji jest "Arek.Mama.Panorama" Mikołaja Janika.
Bohater filmu, artysta Arek Pasożyt, zmaga się z kryzysem twórczym i trudnymi rodzinnymi relacjami. W poszukiwaniu inspiracji wyjeżdża w Tatry, gdzie trafia na ślad Panoramy Tatr – największego obrazu w historii Polski, zaginionego ponad 130 lat temu. Poszukiwanie dzieła stopniowo staje się opowieścią o usamodzielnianiu się i próbie odnalezienia własnego miejsca.
KINO, MOJA MIŁOŚĆ: OSOBISTE WYBORY POLSKICH AKTORÓW
W sekcji "Kino, Moja Miłość
" Agnieszka Grochowska
, Katarzyna Herman
i Ignacy Liss
zaprezentują filmy szczególnie dla nich ważne. Agnieszka Grochowska
wybrała "Syna" Jean-Pierre'a
i Luca Dardenne'ów
, Katarzyna Herman
– "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" Petera Weira
, a Ignacy Liss
– "Przekręt" Guya Ritchiego
.
25 POLSKICH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
Łącznie w programie 42. WMFF znalazło się 25 polskich filmów krótkometrażowych: jeden w Konkursie Filmów Krótkometrażowych oraz 24 w sekcji "Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2026".
W Konkursie Filmów Krótkometrażowych zaprezentowana zostanie "Waga idealna" Katarzyny Warzechy
. Bohaterką filmu jest trzydziestopięcioletnia Julia, która coraz częściej czuje się niewidzialna – zarówno dla męża, jak i w pracy. Jej życie zaczyna się zmieniać, gdy trafia do niej "Echo", sterowana sztuczną inteligencją waga obiecująca pomóc właścicielce w pełni wykorzystać swój potencjał.
Pozostałe 24 tytuły tworzą cztery zestawy tematyczne sekcji "Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2026". Program 1: Pomiędzy – 92 minuty
"Spiritus Sanctus"
"Trakcje"
"Tytuł się jeszcze przyśni"
"Ukryte"
"Kamathipura Express" Program 2: Między nami – 103 minuty
"Princeska"
"Maluję swój autoportret, a wychodzi mi moja siostra"
"Wszystkie miały na imię Anżelika"
"Sprawa Nr"
"Kosmogonia"
"Bacewicz x Bomsori"
"Trzy filiżanki kawy"
Program 3: Twarzą w twarz – 100 minut
"Fanatyk"
"Stroiciele"
"Krótki film o wojnie"
"Drewnojady"
"Prawie nad morzem, czyli parówa"
"Love Me Tender"
"Moja kochana torebka" Program 4: Bliscy – 96 minut
"Twin Days"
"Rodos"
"Zza szyby podglądam jak umiera sarna, młoda"
"Duchy"
"Archiwum rodzinnego końca świata"
POLSKIE KINO BEZ JEDNEGO MIANOWNIKA
15 filmów pełnometrażowych i koprodukcji z polskim udziałem oraz 25 polskich krótkich metraży pokazuje szerokie spektrum współczesnego kina – od debiutów po filmy doświadczonych twórców, od fabuły i dokumentu po kino krótkometrażowe.
Część tych tytułów przyjeżdża do Warszawy po prezentacjach na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, inne właśnie podczas 42. WMFF rozpoczną spotkanie z festiwalową publicznością.
42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku.
Pełny program Festiwalu zostanie ogłoszony 17 września o godz. 12:00.