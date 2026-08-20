Polujący na pedofili Chris Hansen o filmie "Primetime" z Robertem Pattinsonem: Obejrzę

Już niedługo zobaczymy Roberta Pattinsona w roli Chrisa Hansena w nowym filmie studia A24. Produkcja "Primetime" wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na nazwisko aktora. Swoją opinię na jej temat będzie mógł wkrótce wyrazić także sam Hansen, który do tej pory nie widział filmu. Jak zapowiada, zamierza wkrótce nadrobić zaległości. Zastanawia się też, dlaczego Hollywood postanowiło opowiedzieć jego historię.
Chris Hansen – pogromca pedofilów
Były gospodarz programu "To Catch a Predator"
zdradził w podcaście "Serialously", że twórcy "Primetime
" zaprosili go na prywatny pokaz. Ma się on odbyć w najbliższym tygodniu lub dwóch. Dopiero wtedy Hansen będzie mógł ocenić, czy twórcy właściwie przedstawili jego historię.
Hansen przyznał, że o projekcie dowiedział się kilka miesięcy temu. Twórcy zaproponowali mu nawet udział w pracach nad produkcją. Ostatecznie jednak nie widział jeszcze gotowego filmu. Jednocześnie podkreśla, że nie chce oceniać filmu, którego jeszcze nie obejrzał. Jako reporterowi byłoby mi trochę głupio mówić o czymś, czego jeszcze nie widziałem
– zaznaczył.
Hansen widział już natomiast zwiastun "Primetime
" i przyznał, że produkcja sprawia wrażenie mocno dramatycznej. Nie zamierza jednak na tej podstawie wydawać ostatecznego wyroku.
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Hansen przyznał, że doskonale zdaje sobie sprawę z popularności Pattinsona
oraz reżysera Lance'a Oppenheima
. Mimo to pozostaje sceptyczny i chce dowiedzieć się, co właściwie skłoniło Hollywood do stworzenia tego filmu. Jaki jest tutaj motyw Hollywood? Nie wiemy, ale ja się dowiem i obiecuję, że wam o tym powiem
– zapowiedział.
Nie ukrywa przy tym, że ma pewne podejrzenia dotyczące powodów, dla których Hollywood zdecydowało się opowiedzieć właśnie jego historię. Jego zdaniem nazwisko Chrisa Hansena
może mieć po prostu dużą wartość komercyjną.
Hansen wybrałby innego aktora niż Pattinson
Hansen odniósł się również do Roberta Pattinsona
, który wciela się w niego na ekranie. Okazuje się, że nie był aktorem, którego sam widziałby w tej roli. Były prowadzący "To Catch a Predator" zdradził, że już kilka lat temu rozmawiał o ekranizacji swojej historii i miał nawet przygotowany scenariusz.
Jego własnym kandydatem do zagrania głównej roli był Denis Leary
. Hansen uważał, że aktor dobrze sprawdziłby się jako jego ekranowy odpowiednik, choć zastrzegał, że wiele zależałoby od wieku aktora w momencie realizacji projektu.
"Primetime" – opis fabuły i zwiastun
Historia przedstawiona w filmie skupia się na początkach programu "To Catch a Predator", emitowanego przez NBC w latach 2004-2007. Produkcja wykorzystywała ukryte kamery i prowokacje, podczas których demaskowano dorosłych mężczyzn próbujących nawiązać w internecie kontakty seksualne z osobami nieletnimi. Dla Hansena program stał się znakiem rozpoznawczym i przyniósł mu ogromną popularność.
"Primetime
" wyreżyserował Lance Oppenheim
, a scenariusz napisał Ajon Singh
. Film z Robertem Pattinsonem
w roli Chrisa Hansena zadebiutuje w kinach 25 września.