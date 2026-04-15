Gigantyczne zwolnienia w Marvelu

Gigantyczne zwolnienia w Marvelu
Jak donosi portal Forbes, Josh D’Amaro (nowy szef Disneya) ogłosił koleją falę zwolnień. Tym razem wyjątkowo mocno dostało się Marvel Studios.

Ponad tysiąc pracowników zwolnionych w Disneyu



Według magazynu Forbes pracę straciło właśnie ponad tysiąc osób. Jak zawsze, zwolnienia te są usprawiedliwiane koniecznością "zwiększenia efektywności operacyjnej".


Wiem, że to jest trudny moment - napisał w komunikacie do pracowników nowy szef Disneya Josh D’Amaro. - Te decyzje nie odzwierciedlają ich wkładu ani ogólnej kondycji firmy. Są raczej wynikiem naszej ciągłej oceny tego, jak skuteczniej zarządzać zasobami i przeznaczać środki z powrotem na rozwój naszej działalności.

Tym razem szczególnie mocno zwolnienia odczuje Marvel Studios. Pracę straciły osoby ze wszystkich działów, zarówno produkcji filmowej, telewizyjnej jak i działów komiksów i marketingu.

Co jednak zdumiewa najbardziej to fakt, że zwolnieni zostali praktycznie wszyscy pracownicy działu efektów specjalnych. Biorąc pod uwagę trwające prace nad tak wielkimi widowiskami jak dwie części "Avengers", ta wiadomość jest co najmniej szokująca.

