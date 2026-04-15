Gigantyczne zwolnienia w Marvelu

Jak donosi portal Forbes, Josh D’Amaro (nowy szef Disneya) ogłosił koleją falę zwolnień. Tym razem wyjątkowo mocno dostało się Marvel Studios.
Ponad tysiąc pracowników zwolnionych w Disneyu
Według magazynu Forbes pracę straciło właśnie ponad tysiąc osób
. Jak zawsze, zwolnienia te są usprawiedliwiane koniecznością "zwiększenia efektywności operacyjnej". Wiem, że to jest trudny moment
- napisał w komunikacie do pracowników nowy szef Disneya Josh D’Amaro. - Te decyzje nie odzwierciedlają ich wkładu ani ogólnej kondycji firmy. Są raczej wynikiem naszej ciągłej oceny tego, jak skuteczniej zarządzać zasobami i przeznaczać środki z powrotem na rozwój naszej działalności. Tym razem szczególnie mocno zwolnienia odczuje Marvel Studios.
Pracę straciły osoby ze wszystkich działów, zarówno produkcji filmowej, telewizyjnej jak i działów komiksów i marketingu.
Co jednak zdumiewa najbardziej to fakt, że zwolnieni zostali praktycznie wszyscy pracownicy działu efektów specjalnych
. Biorąc pod uwagę trwające prace nad tak wielkimi widowiskami jak dwie części "Avengers
", ta wiadomość jest co najmniej szokująca.
