Pora na trochę świątecznej magii! "Uwierz w Mikołaja" przedpremierowo na listopadowym Ladies Night

"Uwierz w Mikołaja" - o czym jest film?

Już 9 listopada o 19:30 zapraszamy wszystkie Panie na przedpremierowy pokaz świątecznej komedii romantycznej " Uwierz w Mikołaja " w ramach wydarzenia Ladies Night. Na uczestniczki eventu czekać będzie powitalny drink, prezenty od partnerów (m.in. coś pysznego od Kinder Bueno i Haribo), a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Listopadowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w listopadzie znajdą się m.in. próbki kosmetyków od Nacomi, książka od wydawnictwa Feeria, czy coś pysznego od marek Haribo i Kunder Bueno. W konkursie głównym Panie powalczą m.in. o bilety do Parku Wodnego Suntago. 9 listopada o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo świąteczną komedię romantyczną " Uwierz w Mikołaja ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-uwierz-w-mikolaja/6139o2r1 Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert – pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat – o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki "Happy End". Niech zwycięży magia świąt i magia miłości!Uwierz w Mikołaja i baw się znakomicie w towarzystwie: Agnieszki Więdłochy Teresy Lipowskiej i wielu innych, wspaniałych gwiazd.W listopadzie partnerami eventu są takie marki jak: BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Lotto - czyli dobrze wszystkim znana loteria organizowana od 1957 roku przez Totalizator Sportowy, produkująca niezwykle popularne obecnie zdrapki, Haribo - wiodący producent żelek, pianek i gum rozpuszczalnych, Kinder Bueno – pyszny batonik z lekkim orzechowym nadzieniem w kruchym wafelku oblanym delikatną mleczną czekoladą, Suntago, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, to część projektu Park of Poland w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village, Nacomi - marka kosmetyków naturalnych stworzonych wyłącznie z najwyższej jakości surowców ekologicznych i organicznych, wydawnictwo Feeria – marka, która od wielu lat współtworzy rynek wydawniczy w Polsce, a ich siłą jest pasja i miłość do książek, DepilConcept - największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii oraz Pocztex – jeden z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo – kurierskich i logistycznych oraz narodowy operator pocztowy, z którego korzysta ponad 90% Polaków!