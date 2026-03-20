Portishead w ekskluzywnej scenie z nowego filmu Julii Ducournau – "Alpha" już w kinach

Prezentujemy zapowiedź dla widzów spragnionych mocnego, autorskiego kina – premierowo udostępniamy niepublikowaną wcześniej scenę otwierającą film "Alpha", który od dziś można oglądać w kinach.
Alpha, 13-latka z problemami jest wychowywana tylko przez matkę. Ich świat rozpada się w dniu, w którym dziewczyna wraca ze szkoły z tatuażem na ramieniu. Najnowszy film Julii Ducournau
to opowieść o dojrzewaniu w świecie pełnym sprzeczności – gdzie potrzeba autonomii ściera się z potrzebą bliskości, a granice między troską a kontrolą zaczynają się zacierać. "Alpha"
to kino zmysłowe, momentami niepokojące, ale jednocześnie bardzo intymne.
W filmie ważną rolę odgrywa także hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa – w filmie widzowie usłyszą m.in. Portishead, Tame Impala oraz Nick Cave & The Bad Seeds.
Reżyserka Julia Ducournau
to twórczyni znana z bezkompromisowego stylu i odwagi w podejmowaniu tematów cielesności i tożsamości. Zasłynęła głośnymi, nagradzanymi filmami takimi jak "Mięso
" oraz "Titane
", w których w charakterystyczny, często prowokacyjny sposób eksplorowała granice fizyczności. W "Alpha
" ponownie sięga po intensywne środki wyrazu, tym razem skupiając się na relacji – opowiada o niejednoznacznej więzi matki i córki, pełnej napięć i emocjonalnych pęknięć, które stopniowo wychodzą na powierzchnię.
