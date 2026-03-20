Portishead w ekskluzywnej scenie z nowego filmu Julii Ducournau – "Alpha" już w kinach

Prezentujemy zapowiedź dla widzów spragnionych mocnego, autorskiego kina – premierowo udostępniamy niepublikowaną wcześniej scenę otwierającą film "Alpha", który od dziś można oglądać w kinach.


Alpha, 13-latka z problemami jest wychowywana tylko przez matkę. Ich świat rozpada się w dniu, w którym dziewczyna wraca ze szkoły z tatuażem na ramieniu. Najnowszy film Julii Ducournau to opowieść o dojrzewaniu w świecie pełnym sprzeczności – gdzie potrzeba autonomii ściera się z potrzebą bliskości, a granice między troską a kontrolą zaczynają się zacierać. "Alpha" to kino zmysłowe, momentami niepokojące, ale jednocześnie bardzo intymne.

W filmie ważną rolę odgrywa także hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa –  w filmie widzowie usłyszą m.in. Portishead, Tame Impala oraz Nick Cave & The Bad Seeds.

LINK DO SPOTIFY: https://open.spotify.com/playlist/1qF9Pkj9VjZigMt4VRaBKf?pi=wsJEB4VmTT6MD

Reżyserka Julia Ducournau to twórczyni znana z bezkompromisowego stylu i odwagi w podejmowaniu tematów cielesności i tożsamości. Zasłynęła głośnymi, nagradzanymi filmami takimi jak "Mięso" oraz "Titane", w których w charakterystyczny, często prowokacyjny sposób eksplorowała granice fizyczności. W "Alpha" ponownie sięga po intensywne środki wyrazu, tym razem skupiając się na relacji – opowiada o niejednoznacznej więzi matki i córki, pełnej napięć i emocjonalnych pęknięć, które stopniowo wychodzą na powierzchnię.

Film już od dzisiaj zobaczycie w sieci kin Cinema City oraz kinach studyjnych – bilety: https://velvetspoon.pl/en/film/alpha/

