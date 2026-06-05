Posłuchaj piosenki Taylor Swift do filmu "Toy Story 5". Oto "I Knew It, I Knew You"

Parę dni temu oficjalnie potwierdzono, że Taylor Swift przygotowała piosenkę do filmu Pixara "Toy Story 5". Dziś możecie jej już posłuchać. Czy będzie hit?
Czy Taylor Swift nie tylko śpiewa w "Toy Story 5"?
Piosenka nosi tytuł "I Knew It, I Knew You". Została napisana przez samą Swift i Jacka Antonoffa.
Utwór odnosi się do jednej z postaci cyklu Pixara, kowbojki Jessie. Co spowodowało do eksplozji w sieci spekulacji na teramt możliwości zagrania przez Taylor Swift Emily, pierwszej właścicielki Jessie.
Jednak ostatnio popularność zyskała inna plotka. Zgodnie z nią Swift jest w obsadzie "Toy Story 5", zagra jednak nową postać - Melody Belle, czyli figurkę baleriny z muzycznej pozytywki.
W zbliżającej się piątej części, która zadebiutuje na ekranach latem, do pokoju młodej bohaterki trafi tablet. Według Stantona "Toy Story 5" będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. Poznajcie Lilypad – tablet w kształcie żaby, z którym zabawki będą musiały rywalizować o uwagę Bonnie.