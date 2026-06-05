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Posłuchaj piosenki Taylor Swift do filmu "Toy Story 5". Oto "I Knew It, I Knew You"

youtube.com / autor: /
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Posłuchaj piosenki Taylor Swift do filmu &quot;Toy Story 5&quot;. Oto &quot;I Knew It, I Knew You&quot;
Parę dni temu oficjalnie potwierdzono, że Taylor Swift przygotowała piosenkę do filmu Pixara "Toy Story 5". Dziś możecie jej już posłuchać. Czy będzie hit?

Czy Taylor Swift nie tylko śpiewa w "Toy Story 5"?



Piosenka nosi tytuł "I Knew It, I Knew You". Została napisana przez samą Swift i Jacka Antonoffa.

Utwór odnosi się do jednej z postaci cyklu Pixara, kowbojki Jessie. Co spowodowało do eksplozji w sieci spekulacji na teramt możliwości zagrania przez Taylor Swift Emily, pierwszej właścicielki Jessie.

Jednak ostatnio popularność zyskała inna plotka. Zgodnie z nią Swift jest w obsadzie "Toy Story 5", zagra jednak nową postać - Melody Belle, czyli figurkę baleriny z muzycznej pozytywki.


W zbliżającej się piątej części, która zadebiutuje na ekranach latem, do pokoju młodej bohaterki trafi tablet. Według Stantona "Toy Story 5" będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. Poznajcie Lilypad – tablet w kształcie żaby, z którym zabawki będą musiały rywalizować o uwagę Bonnie.

Tym razem reżyserują Andrew Stanton i McKenna Harris. W oryginalnej wersji językowej filmu powracają znane głosy: Tom Hanks, Tim Allen oraz Joan Cusack. Do obsady dołącza także Conan O'Brien jako nowa postać - elektroniczna zabawka do nauki korzystania z toalety.

Piosenka "I Knew It, I Knew You" Taylor Swift do filmu "Toy Story 5"



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