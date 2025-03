Post-apo Ridleya Scotta zamiast horroru A24? Margaret Qualley porzuca "Victorian Psycho"

Getty Images © Dia Dipasupil

W obsadzie filmu wciąż pozostaje Thomasin McKenzie . Nie wiadomo jednak, komu w miejsce Qualley będzie partnerować. Decyzja znanej z " Substancji " aktorki zdaje się kwestią czysto grafikową. Zdjęcia do " Victorian Psycho " miały ruszyć na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni. Niedawno jednak aktorka dołączyła do obsady " The Dog Stars Ridleya Scotta , którego produkcja startuje z początkiem przyszłego miesiąca. Wydaje się więc, że w tej sytuacji Qualley po prostu wybrała większy i bardziej lukratywny projekt.Przypomnijmy, że akcja filmu została osadzona w połowie XIX wieku. Młoda, ekscentryczna guwernantka Winifred Notty (rolę tę miała zagrać Qualley ) przyjeżdża do swojego nowego miejsca pracy – oddalonej od cywilizacji gotyckiej posiadłości. Ma uczyć dzieci dobrych manier, a także zapoznawać je z historią przodków. Po przyjeździe bohaterki niektórzy członkowie służby znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Właściciele zaczynają się zastanawiać, czy nie ma to związku z nową przybyszką.Reżyserem "Victorian Psycho" będzie Zachary Wigon , który wpółpracował wcześniej z Qualley na planie filmu " Sanctuary " z 2022 roku. Za scenariusz odpowiada Virginia Feito, która zaadaptowała swoją niewydaną powieść.