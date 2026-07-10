Postacie LGBTQ najczęściej pojawiają się w horrorach. Nowy raport organizacji GLAAD

Organizacja GLAAD opublikowała doroczny raport na temat tego, jak w amerykańskim kinie reprezentowane są mniejszości seksualne. Oto najważniejsze wyniki.
Spada liczba filmów z postaciami LGBTQ
Raport dotyczy filmów, które miały swoją premierę w Ameryce w 2025 roku. Organizacja GLAAD przeanalizowała 225 tytułów 10 największych wytwórni filmowych w USA (w tym Netflix, Apple, Amazon).
Z danych wynika, że w postacie LGBTQ pojawiły się w 46 filmach
. Oznacza to, że trzeci rok z rzędu liczba osób nieheteronormatywnych maleje. W 2024 roku można było zobaczyć postacie LGBTQ w 59 filmach.
Zmalała również łączna liczba postaci nieheteronormatywnych. W 2025 roku było ich 112
, podczas gdy rok wcześniej w filmach pojawiło się ich 181. Spada przede wszystkim liczba postaci LGBTQ o innym kolorze skóry niż biały, osób biseksualnych, a także transpłciowych (których w analizowanej grupie 225 filmów nie było w ogóle).
Postacie LGBTQ najczęściej pojawiają się w horrorach. Najczęściej też można je znaleźć w produkcjach o niskich i średnich budżetach (do 90 mln dolarów).
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