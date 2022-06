Postaci z uniwersum "Star Wars" w kultowej grze Dobble

Znajdź wspólny symbol szybciej niż pozostali gracze



Frajda dla każdego



Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz w ręku oraz na tę, która leży na środku stołu. Znajdź na nich wspólny obrazek, nazwij go i szybko pozbądź się swojej karty. Teraz następna! Tylko nie zwątp, dwie karty zawsze łączą się dokładnie jednym symbolem! A gdy wśród grafik znajdują się takie postaci jak Mandalorianin Ahsoka Tano czy Kuiil oraz ich najważniejsze atrybuty, żaden fan Gwiezdnych Wojen nie odpuści partii albo dwóch!Podczas rozgrywek w Dobble Star Wars: Mandalorian naszym zadaniem jest znalezienie dwóch identycznych obrazków w morzu podobnych do siebie grafik. Dowolne dwie karty z talii zawsze łączy dokładnie jeden wspólny symbol, który musimy nazwać, zanim zrobią to przeciwnicy. Instrukcja opisuje aż 5 różnych wariantów rozgrywki: w niektórych naszym celem jest pozbywanie się kart, w innych staramy się zdobyć ich jak najwięcej, jednak główna zasada pozostaje ta sama. Niezależnie od wybranego wariantu, ćwiczymy naszą spostrzegawczość i szybkość reakcji. Dobble to rozrywka absolutnie dla każdego – gra nadaje się zarówno do zabawy z dziećmi, jak i na imprezy dorosłych. Fani serialu " The Mandalorian " chętnie zasiądą do gry i przypomną sobie charakterystyczne postaci i symbole. Co więcej, żadna inna karcianka nie rozrusza towarzystwa tak skutecznie! Rozgrywka jest bardzo szybka, emocjonująca, a przy stole dużo się dzieje, gdy każdy próbuje wyprzedzić innych uczestników w wyścigu do zwycięstwa. Do tego zabawne pomyłki sprawiają, że co chwilę wybuchamy śmiechem.