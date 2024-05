Potrzebujemy świeżego trupa! Zobacz zwiastun 4. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku"

Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku"

Co wiemy o czwartym sezonie "Zbrodni po sąsiedzku"?

UWAGA!

Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z trzeciego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku"!

"Zbrodnie po sąsiedzku" w programie Serial Killers

Czwarty sezon " Zbrodni po sąsiedzku " trafi na ekrany 27 sierpnia. Triu głównych bohaterów, w których wcielają się Selena Gomez Martin Short , towarzyszyć będą Michael Cyril Creighton Richard Kind . Zobaczcie ich w nowym zwiastunie:W czwartym sezonie bohaterowie będą próbowali rozwikłać zagadkę zabójstwa granej przez Jane Lynch Sazz Pataki, dublerki Charlesa ( Steve Martin ). Została ona zastrzelona w jego mieszkaniu. Zanim umarła, zaczęła pisać coś na podłodze własną krwią. Przed śmiercią chciała porozmawiać z Charlesem w jakiejś delikatnej sprawie. Prawdopodobnie to on miał być celem zabójcy.W oficjalnym opisie czwartego sezonu czytamy:Czy trzeci sezon " Zbrodni po sąsiedzku " to zabójczo dobra rozrywka? Odpowiedzi na to pytanie szukają Julia Taczanowska i Łukasz Muszyński. Zobaczcie ich wideorecenzję w programie Serial Killers.