Harry Potter i Draco Malfoy gotowi do gry w Quidditch. Są zdjęcia!

Harry Potter jest gotowy do gry w Quidditcha! Zobaczcie nowe zdjęcia z planu serialu o młodym czarodzieju. Możemy na nich wypatrzyć szereg znanych z książek J.K. Rowling postaci. Nie zabrakło Draco Malfoya, Rona Wesleya i Neville'a Longbottoma.
Gwiazdy "Harry'ego Pottera" na nowych zdjęciach z planu Portal Daily Mail opublikował nowe fotografie zza kulis serialu "Harry Potter".
Ekipa pracuje w Ashridge Estate. To miejsce już wcześniej wystąpiło w filmie: w "Harrym Potterze i Czarze Ognia
" posłużyło jako sceneria Mistrzostw Quidditcha.
Na planie pojawili się m.in. Dominic McLaughlin
jako Harry Potter, Lox Pratt
jako Draco Malfoy i Alastair Stout
jako Ron Weasley, a także Louise Brealey
jako Madam Hooch i Rory Willmort jako Neville Longbottom.
Rory Willmort jako Neville Longbottom
Co wiemy o serialu "Harry Potter"?
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
NA SKRÓTY: Przypominamy film "Harry Potter i więzień Azkabanu"