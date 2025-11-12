Newsy Filmy Harry Potter i Draco Malfoy gotowi do gry w Quidditch. Są zdjęcia!
Harry Potter jest gotowy do gry w Quidditcha! Zobaczcie nowe zdjęcia z planu serialu o młodym czarodzieju. Możemy na nich wypatrzyć szereg znanych z książek J.K. Rowling postaci. Nie zabrakło Draco Malfoya, Rona Wesleya i Neville'a Longbottoma.
        

Gwiazdy "Harry'ego Pottera" na nowych zdjęciach z planu



Portal Daily Mail opublikował nowe fotografie zza kulis serialu "Harry Potter". Ekipa pracuje w Ashridge Estate. To miejsce już wcześniej wystąpiło w filmie: w "Harrym Potterze i Czarze Ognia" posłużyło jako sceneria Mistrzostw Quidditcha.

Na planie pojawili się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Lox Pratt jako Draco Malfoy i Alastair Stout jako Ron Weasley, a także Louise Brealey jako Madam Hooch i Rory Willmort jako Neville Longbottom.

Dominic McLaughlin jako Harry Potter

Lox Pratt jako Draco Malfoy

Alastair Stout jako Ron Weasley

Louise Brealey jako Madam Hooch

Rory Willmort jako Neville Longbottom

   

Co wiemy o serialu "Harry Potter"?



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".
  
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.
    

