Potwór Ed Gein ma konkurenta. Oto John Wayne Gacy

Platforma Peacock ma nową propozycję dla tych, którzy obejrzeli już serial "Potwór: Historia Eda Geina" i chcą więcej. Za chwilę w ofercie platformy pojawi się serial "Devil In Disguise: John Wayne Gacy". A już teraz możecie obejrzeć jego zwiastun.
Morderca w stroju klauna atakuje
"Devil In Disguise"
to serial antologia opowiadający o słynnych seryjnych zabójcach. Bohaterem pierwszego sezonu był John Wayne Gacy
. W latach 70. ubiegłego wieku grasował seryjny morderca, który zabił co najmniej 33 osoby, głównie młodych mężczyzn i zakopał ich ciała na swojej posesji. Przez lata pozostawał nieuchwytny, a sąsiedzi w ogóle go nie podejrzewali. Udzielał się w lokalnej społeczności, był lubiany, dorabiał sobie jako klaun na przyjęciach.
Serial składa się z 8 odcinków. W obsadzie znaleźli się: Michael Chernus
, Gabriel Luna
, James Badge Dale
, Michael Angarano
, Chris Sullivan
oraz Marin Ireland
.
Twórcą i showrunnerem jest Patrick Macmanus
("Dziewczyna z Plainville
").
Zwiastun serialu "Devil in Disguise: John Wayne Gacy"
Będzie 2. sezonu serialu "Devil in Disguise". Kto bohaterem?
Choć pierwszy sezon serialu "Devil in Disguise
" będzie miał premierę dopiero w czwartek, to portal Variety donosi, że Peacock już rozważa realizacji kontynuacji. Wiemy, komu zostanie poświęcony.
Bohaterem drugiej serii ma być słynny "Night Stalker", czyli Richard Ramirez
. Działał on w latach 80. w Los Angeles i Kalifornii. Włamywał się do mieszkań, gwałcił i mordował. Ponieważ jego ofiary były w różnym wieku, różnej płci i pochodzenia, przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Został schwytany w 1985 roku. Zabił co najmniej 15 osób. Został skazany na karę śmierci. Wyroku jednak nie wykonano. Zmarł przebywając w celi śmierci.
Drugi sezon przygotowałby twórca części pierwszej, Patrick Macmanus
.