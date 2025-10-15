Newsy Seriale Potwór Ed Gein ma konkurenta. Oto John Wayne Gacy
Potwór Ed Gein ma konkurenta. Oto John Wayne Gacy

Variety
Potwór Ed Gein ma konkurenta. Oto John Wayne Gacy
Platforma Peacock ma nową propozycję dla tych, którzy obejrzeli już serial "Potwór: Historia Eda Geina" i chcą więcej. Za chwilę w ofercie platformy pojawi się serial "Devil In Disguise: John Wayne Gacy". A już teraz możecie obejrzeć jego zwiastun.

Morderca w stroju klauna atakuje



"Devil In Disguise" to serial antologia opowiadający o słynnych seryjnych zabójcach. Bohaterem pierwszego sezonu był John Wayne Gacy. W latach 70. ubiegłego wieku grasował seryjny morderca, który zabił co najmniej 33 osoby, głównie młodych mężczyzn i zakopał ich ciała na swojej posesji. Przez lata pozostawał nieuchwytny, a sąsiedzi w ogóle go nie podejrzewali. Udzielał się w lokalnej społeczności, był lubiany, dorabiał sobie jako klaun na przyjęciach.

Serial składa się z 8 odcinków. W obsadzie znaleźli się: Michael Chernus, Gabriel Luna, James Badge Dale, Michael Angarano, Chris Sullivan oraz Marin Ireland.

Twórcą i showrunnerem jest Patrick Macmanus ("Dziewczyna z Plainville").

Zwiastun serialu "Devil in Disguise: John Wayne Gacy"




Będzie 2. sezonu serialu "Devil in Disguise". Kto bohaterem?



Choć pierwszy sezon serialu "Devil in Disguise" będzie miał premierę dopiero w czwartek, to portal Variety donosi, że Peacock już rozważa realizacji kontynuacji. Wiemy, komu zostanie poświęcony.

Bohaterem drugiej serii ma być słynny "Night Stalker", czyli Richard Ramirez. Działał on w latach 80. w Los Angeles i Kalifornii. Włamywał się do mieszkań, gwałcił i mordował. Ponieważ jego ofiary były w różnym wieku, różnej płci i pochodzenia, przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Został schwytany w 1985 roku. Zabił co najmniej 15 osób. Został skazany na karę śmierci. Wyroku jednak nie wykonano. Zmarł przebywając w celi śmierci.

Drugi sezon przygotowałby twórca części pierwszej, Patrick Macmanus.

Devil in Disguise: John Wayne Gacy  (2025)

 Devil in Disguise: John Wayne Gacy

