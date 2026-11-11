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Poważne zarzuty wobec Davida Walliamsa. BBC wycofuje "Małą Brytanię"

Deadline, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Powa%C5%BCne+zarzuty+wobec+Davida+Walliamsa.+BBC+wycofuje+%22Ma%C5%82%C4%85+Brytani%C4%99%22-169612
Poważne zarzuty wobec Davida Walliamsa. BBC wycofuje &quot;Małą Brytanię&quot;
źródło: Getty Images
autor: Ming Yeung
David Walliams, brytyjski twórca znany z serialu "Mała Brytania" i programu "Britain's Got Talent", został oskarżony o wykorzystywanie swojej pozycji do nawiązywania kontaktów seksualnych z młodymi kobietami, w tym fankami, które poznał, gdy miały zaledwie 15 lat. Wspólne śledztwo "The Guardian" i ITV News ujawniło również zarzuty dotyczące nękania kobiet w miejscu pracy. Walliams zaprzecza wszelkim oskarżeniom. W reakcji na publikacje BBC rozpoczęło przegląd swoich materiałów z udziałem komika i usuwa część z nich z platformy iPlayer.

Co ustalono w sprawie Walliamsa?



david-walliams.jpg Getty Images © Dave Benett


Według ustaleń dziennikarzy Walliams miał kontaktować się z młodymi kobietami za pośrednictwem mediów społecznościowych i agencji modelek, a następnie zapraszać je do swojego domu lub garderoby podczas nagrań "Britain's Got Talent". Jedna z kobiet twierdzi, że komik nieustannie nagabywał ją w sprawie seksu. Zarzuty dotyczą również wiadomości wysyłanych młodym pracowniczkom przy produkcjach telewizyjnych oraz osobom zatrudnionym w wydawnictwie HarperCollins.

Walliams próbował zablokować publikację materiałów, ale sąd w Londynie nie przychylił się do jego wniosku o wydanie zakazu. W oświadczeniu przekazanym ITV News komik stanowczo zaprzeczył, by był drapieżcą seksualnym lub złamał prawo. Przyznał jednak, że z perspektywy czasu dostrzega, iż w niektórych przelotnych relacjach seksualnych zachowywał się bezrefleksyjnie i nie zawsze brał pod uwagę uczucia drugiej osoby. Zapewnił zarazem, że nigdy nie nadużył swojej pozycji wynikającej z popularności.

BBC poinformowało, że w związku z powagą zarzutów dokładnie analizuje wszystkie programy z udziałem Walliamsa lub stworzone przez niego. Wśród produkcji wycofywanych z iPlayera znalazła się wspomniana "Mała Brytania", komediowy serial, który współtworzył i w którym występował razem z Mattem Lucasem. Z platformy znikają również ekranizacje jego popularnych książek dla dzieci, w tym "Gangsta Granny" (na podstawie "Babci Rabusia"), a także odcinek programu "Sekrety rodzinne gwiazd" z udziałem komika.

To nie pierwsze kontrowersje związane z Walliamsem. W 2022 roku ujawniono, że podczas nagrań "Britain's Got Talent" miał wygłaszać seksualne i obraźliwe komentarze na temat uczestników. W następstwie tych doniesień odszedł z programu. Później pozwał producenta show w związku z naruszeniem ochrony danych, a sprawa zakończyła się ugodą. W 2025 roku wydawnictwo HarperCollins zakończyło współpracę z autorem po wewnętrznym dochodzeniu dotyczącym zarzutów o niewłaściwe zachowanie i nękanie młodszych pracownic.

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