Z hokeistów gejów zrobił hit sezonu. Teraz opowie o Aleksandrze Wielkim dla Netfliksa

Twórca serialu "Gorąca rywalizacja" ma już w przygotowaniu kolejny projekt. To również będzie ekranizacja powieści kanadyjskiej pisarki. I znów będzie to serial. Są też różnice. Tym razem Jacob Tierney będzie pracował dla platformy Netflix, a całość będzie serialem historycznym.
Nadchodzi ekranizacja powieści "Złoty środek"
Serial nosi tytuł "The Golden Mean"
. Będzie on ekranizacją powieści Annabel Lyon wydanej w Polsce pod tytułem "Złoty środek"
. Jacob Tierney
zaczął nad nim pracować jeszcze przed wybuchem szaleństwa wokół serialu "Gorąca rywalizacja
". Kiedy hokeiści geje stali się hitem sezonu, projektem zainteresował się Netflix. Tierney
będzie reżyserem i scenarzystą nowego serialu. Ale jego realizacją najprawdopodobniej zajmie się dopiero po nakręceniu drugiego sezonu serialu "Gorąca rywalizacja".
Akcja powieści Lyon osadzona jest w starożytnej Grecji i rozpoczyna się około 343 r. p.n.e. Arystoteles wyruszył w podróż do Pelli, stolicy Macedonii, wraz ze swoją młodą żoną, Pythias. Przewozi traktat od Hermiasa, patrona swojej szkoły założonej w Atenach. Odbiorcą traktatu jest Filip Macedoński, przyjaciel Arystotelesa z dzieciństwa i władca, który właśnie rozpoczyna kampanię; jej celem jest zapanowanie nad całym znanym światem.
Początkowo Arystoteles spodziewa się, że jego pobyt na dworze Macedończyka będzie krótki; być może spędzą tam tydzień, nie więcej. Z biegiem wydarzeń okazuje się jednak, że tak się nie stanie. Filip nakłania filozofa do podjęcia roli nauczyciela jego dwóch synów: starszego Arrhidaeusa, upośledzonego intelektualnie i odrzuconego przez rodzinę oraz Aleksandra, błyskotliwego, pełnego wigoru, zapalczywego, targanego uczuciami chłopca, coraz mocniej świadomego swojej potęgi i przeznaczenia. Arystoteles pojmuje, że jego królewski uczeń musi się nauczyć przede wszystkim umiejętności znajdowania "złotego środka", trudno uchwytnej równowagi między skrajnościami, która mogłaby nieco okiełznać dążenie chłopaka do podboju całego świata. [opis wydawcy]
