Z hokeistów gejów zrobił hit sezonu. Teraz opowie o Aleksandrze Wielkim dla Netfliksa
Twórca serialu "Gorąca rywalizacja" ma już w przygotowaniu kolejny projekt. To również będzie ekranizacja powieści kanadyjskiej pisarki. I znów będzie to serial. Są też różnice. Tym razem Jacob Tierney będzie pracował dla platformy Netflix, a całość będzie serialem historycznym.

Nadchodzi ekranizacja powieści "Złoty środek"



Serial nosi tytuł "The Golden Mean". Będzie on ekranizacją powieści Annabel Lyon wydanej w Polsce pod tytułem "Złoty środek"

Jacob Tierney zaczął nad nim pracować jeszcze przed wybuchem szaleństwa wokół serialu "Gorąca rywalizacja". Kiedy hokeiści geje stali się hitem sezonu, projektem zainteresował się Netflix. Tierney będzie reżyserem i scenarzystą nowego serialu. Ale jego realizacją najprawdopodobniej zajmie się dopiero po nakręceniu drugiego sezonu serialu "Gorąca rywalizacja".


Akcja powieści Lyon osadzona jest w starożytnej Grecji i rozpoczyna się około 343 r. p.n.e. Arystoteles wyruszył w podróż do Pelli, stolicy Macedonii, wraz ze swoją młodą żoną, Pythias. Przewozi traktat od Hermiasa, patrona swojej szkoły założonej w Atenach. Odbiorcą traktatu jest Filip Macedoński, przyjaciel Arystotelesa z dzieciństwa i władca, który właśnie rozpoczyna kampanię; jej celem jest zapanowanie nad całym znanym światem. 

Początkowo Arystoteles spodziewa się, że jego pobyt na dworze Macedończyka będzie krótki; być może spędzą tam tydzień, nie więcej. Z biegiem wydarzeń okazuje się jednak, że tak się nie stanie. Filip nakłania filozofa do podjęcia roli nauczyciela jego dwóch synów: starszego Arrhidaeusa, upośledzonego intelektualnie i odrzuconego przez rodzinę oraz Aleksandra, błyskotliwego, pełnego wigoru, zapalczywego, targanego uczuciami chłopca, coraz mocniej świadomego swojej potęgi i przeznaczenia. Arystoteles pojmuje, że jego królewski uczeń musi się nauczyć przede wszystkim umiejętności znajdowania "złotego środka", trudno uchwytnej równowagi między skrajnościami, która mogłaby nieco okiełznać dążenie chłopaka do podboju całego świata. [opis wydawcy]

Zwiastun serialu "Gorąca rywalizacja"




