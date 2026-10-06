Transformers wracają! Steven Spielberg i Michael Bay związani z projektem

Dziś oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Skydance. I mamy już pierwsze oficjalne decyzje Josha Greensteina i Dany Goldberg, czyli szefów produkcji filmowej. Para właśnie zleciła realizację nowego widowiska z serii "Transformers".
Nowe otwarcie marki "Transformers" czy powrót do korzeni?
Greenstein i Goldberg postanowili, że za kolejny aktorski film z serii 'Transformers'
odpowiadać będą dwie legendy kina, które z marką są związane od dawna. Za kreatywną stronę produkcji ma odpowiadać Steven Spielberg
. Wraz z Lorenzem di Bonaventurą
będzie też producentem całości.
Z kolei na stanowisko reżysera miałby powrócić Michael Bay
. Otrzymał on już propozycję, ale nie wiemy, jak na nią zareagował.
Reżyser ma na swoim koncie aż pięć filmów z cyklu "Transformers
". Dwa z nich - "Transformers 3
" i "Transformers: Wiek zagłady
" - odniosły gigantyczne sukcesy w box offisie. Każdy z nich zgarnął ponad miliard dolarów. Jednak "Transformers: Ostatni Rycerz
" zarobił już tylko 602 miliony dolarów. Dlatego też z kolejnymi projektami z tego świata Bay
był już związany jako producent wykonawczy. Żaden z nich nie zdołał się nawet zbliżyć do wyników filmów Baya
. "Bumblebee
" zarobił 464,7 mln dolarów, a "Transformers: Przebudzenie bestii
" - 439,2 mln dolarów.
Zaangażowanie Spielberga do nadzorowania strony kreatywnej projektu i powierzenie reżyserii Bayowi to powrót do korzeni. Taki układ funkcjonował przy dwóch pierwszych filmach aktorskich.
Czy jednak oznacza to również fabularny powrót do świata z wcześniejszych filmów Baya
o Transformers
? Tego na razie nie wiadomo. Nie ujawniono bowiem żadnych szczegółów filmu. Wiemy jedynie tyle, że scenariusz przygotowuje Jason Fuchs.
Ostatnio pracował przy serialu "To: Witajcie w Derry
".
Zwiastun filmu "Transformers: Ostatni Rycerz"