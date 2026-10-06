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Transformers wracają! Steven Spielberg i Michael Bay związani z projektem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Powr%C3%B3t+Transformers.+Steve+Spielberg+odpowie+za+stron%C4%99+kreatywn%C4%85%2C+Michael+Bay+b%C4%99dzie+re%C5%BCyserem-168959
Transformers wracają! Steven Spielberg i Michael Bay związani z projektem
Dziś oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Skydance. I mamy już pierwsze oficjalne decyzje Josha Greensteina i Dany Goldberg, czyli szefów produkcji filmowej. Para właśnie zleciła realizację nowego widowiska z serii "Transformers".

Nowe otwarcie marki "Transformers" czy powrót do korzeni?



Greenstein i Goldberg postanowili, że za kolejny aktorski film z serii 'Transformers' odpowiadać będą dwie legendy kina, które z marką są związane od dawna. Za kreatywną stronę produkcji ma odpowiadać Steven Spielberg. Wraz z Lorenzem di Bonaventurą będzie też producentem całości.

Z kolei na stanowisko reżysera miałby powrócić Michael Bay. Otrzymał on już propozycję, ale nie wiemy, jak na nią zareagował.


Reżyser ma na swoim koncie aż pięć filmów z cyklu "Transformers". Dwa z nich - "Transformers 3" i "Transformers: Wiek zagłady" - odniosły gigantyczne sukcesy w box offisie. Każdy z nich zgarnął ponad miliard dolarów. Jednak "Transformers: Ostatni Rycerz" zarobił już tylko 602 miliony dolarów. Dlatego też z kolejnymi projektami z tego świata Bay był już związany jako producent wykonawczy. Żaden z nich nie zdołał się nawet zbliżyć do wyników filmów Baya. "Bumblebee" zarobił 464,7 mln dolarów, a "Transformers: Przebudzenie bestii" - 439,2 mln dolarów.

Zaangażowanie Spielberga do nadzorowania strony kreatywnej projektu i powierzenie reżyserii Bayowi to powrót do korzeni. Taki układ funkcjonował przy dwóch pierwszych filmach aktorskich.

Czy jednak oznacza to również fabularny powrót do świata z wcześniejszych filmów Baya o Transformers? Tego na razie nie wiadomo. Nie ujawniono bowiem żadnych szczegółów filmu. Wiemy jedynie tyle, że scenariusz przygotowuje Jason Fuchs. Ostatnio pracował przy serialu "To: Witajcie w Derry".

Zwiastun filmu "Transformers: Ostatni Rycerz"




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