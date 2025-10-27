Powstała Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego. Znajdują się na niej tytuły od "Pruskiej kultury" do "Wesela"

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego (LPDF), opracowana przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny, to inicjatywa unikatowa, pierwsza w Polsce – i jedna z nielicznych na świecie, jak stanowiący dla niej punkt odniesienia amerykański Narodowy Rejestr Filmowy Biblioteki Kongresu. Powstała w przekonaniu, że kino nie sprowadza się do roli widowiska, towaru ani nawet kanonizowanych arcydzieł. Jest przestrzenią pamięci zbiorowej, świadectwem historii i częścią wspólnego dziedzictwa kulturowego. Celem Listy jest wyróżnienie filmów, które w szczególny sposób współtworzyły polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. Stanowi ona również refleksję nad historią technologii filmowe, dlatego znajdują się na niej filmy pionierskie i unikatowe pod względem technologicznym, od zachowanych rejestracji aparatem Kazimierza Prószyńskiego, przez eksperymenty – po obrazy dokumentujące ewolucję warsztatu filmowego. W ten sposób Lista odsłania nie tylko treść i narracje, lecz także materialny wymiar kina i techniczne innowacje, które same w sobie stanowią element dziedzictwa. Dobór tytułów obejmuje zarówno filmy kanoniczne, jak i marginalne, klasykę fabularną, dokumenty, animacje, dzieła eksperymentalne, studenckie, amatorskie czy propagandowe – o których gromadzenie, zabezpieczanie i przywracanie FINA dba od siedemdziesięciu lat. Zespół selekcyjny układając ją kierował się dbałością o różnorodność – stąd uwzględnienie różnych rodzajów i gatunków filmowych – oraz proporcjonalną reprezentację każdej z dekad, bez dominacji żadnego z twórców. Celem była możliwie szeroka prezentacja polskiego dziedzictwa audiowizualnego.
W 2025 roku, jubileuszowym dla świętującej swoje 70-lecie Filmoteki, na Listę zostało wpisanych 70 filmów z lat 1908-2005, od otwierającej ją, nieznanego autorstwa "Pruskiej kultury
" (1908), opartego na autentycznych wydarzeniach najstarszego zachowanego filmu wyprodukowanego na ziemiach polskich – po inicjujące autorskie kino Wojciecha Smarzowskiego
"Wesele
" (2004). Pomiędzy nimi znalazły się inne skarby dawnego kina, jak "Bestia
" (1917) Aleksandra Hertza
, jedyny zachowany film z polskiego okresu kariery Poli Negri
czy "Janko muzykant
" (1930) Ryszarda Ordyńskiego
, dzieło przełomu dźwiękowego, którego rekonstrukcja cyfrowa była jednym z najtrudniejszych i zarazem najciekawszych projektów digitalizacyjnych FINA.
Od 2026 roku proces selekcji stanie się cykliczny: każdego roku dodawanych zostanie dziesięć nowych tytułów, a część wyborów dokonywana będzie w drodze plebiscytu, co nada projektowi wymiar społeczny i pozwoli publiczności współtworzyć Listę. Na tym polega misja FINA: szukamy w filmie wspólnego mianownika i pokazujemy, że kino jako medium pamięci i emocji potrafi budować wspólnotę.
Wszystkie 70 tytułów tworzących Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego załączamy w formie grafiki poniżej. Aby ją powiększyć, wystarczy kliknąć na wybraną grafikę. Pełna Lista wraz z opisami filmów jest także dostępna na:fina.gov.pl/lpdf
LISTA POLSKIEGO DZIEDZICTWA FILMOWEGO – CYKL POKAZÓW I SPOTKAŃ 27 października – 12 grudnia 2025
Czym jest dziedzictwo filmowe i audiowizualne, jak je chronić i przekazywać, po co nam kanony i co robić z twórczością audiowizualną wymykającą się jasnym kryteriom, wreszcie: czy polskie kino jest naprawdę polskie, czyli co decyduje o jego tożsamości – tym kwestiom poświęcony będzie cykl siedmiu spotkań wokół Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego ogłoszonej 27 października, w Światowym Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Rozmowom towarzyszyć będą pokazy dwóch filmów z Listy, krótko i pełnometrażowego – ich dobór odzwierciedla jej różnorodność, oraz pokazy fragmentów Polskiej Kroniki Filmowej.
Cykl spotkań rozpoczniemy w dniu ogłoszenia Listy Polskiego Dziedzictwa Narodowego, 27 października o godzinie 18.00, szukając odpowiedzi na pytanie "Czym jest dziedzictwo filmowe?". Goście – Dyrektor FINA Tomasz Kolankiewicz, Zastępczyni Dyrektora ds. Zbiorów Analogowych i Infrastruktury oraz pomysłodawczyni projektu dr Monika Supruniuk oraz Główny Kurator FINA dr Miłosz Stelmach – dyskutować będą o tym, jak zdefiniować dziedzictwo filmowe i audiowizualne, jakie kryteria należy przyjąć a także co – i dlaczego – pozostaje w zbiorowej pamięci. Wieczór zakończy projekcja dwóch filmów z Listy – otwierająca ją oparta na autentycznych wydarzeniach "Pruska kultura" (1908)
, najstarszy zachowany film wyprodukowany na ziemiach polskich oraz "Matka Joanna od Aniołów" (1960) Jerzego Kawalerowicza
, arcydzieło polskiej szkoły filmowej.
Drugie spotkanie odbędzie się 7 listopada o godz. 19.00 pod hasłem "Po co nam kanony?". Zaproszeni filmoznawcy – Paulina Kwiatkowska (FINA), prof. Tadeusz Lubelski (członek Rady Programowo-Naukowej FINA) i prof. Sebastian Jagielski (UJ) – przyjrzą się pojęciu kanonu, zastanawiając się, jakie możliwości i ograniczenia się z nim wiążą, jak wpływa na nasze spojrzenia na klasykę, wreszcie – czy współcześnie w ogóle go potrzebujemy. Po dyskusji pokaz dwóch kolejnych filmów z Listy, które mogą wydawać się mało kanoniczne. Jednym z nich jest "Medium" (1985) Jacka Koprowicza
, stylowy horror ezoteryczny, reprezentant polskiego kina gatunków, które przez lata niezauważane, czy wręcz lekceważone – teraz na nowo jest odkrywane.
Trzecie spotkanie – w Święto Niepodległości 11 listopada o godz. 19.00 – będzie próbą odpowiedzi na pytanie "Jak przekazać dziedzictwo?". Goście – kierowniczka Działu Edukacji i Kształcenia Profesjonalnego FINA Anna Pokłosiewicz, filmoznawca i właściciel firmy dystrybucyjnej Reset popularyzującej klasykę kina Patryk Tomiczek oraz kuratorka FINA Marta Stańczyk – porozmawiają o sposobach i mechanizmach upowszechniania narodowego dziedzictwa audiowizualnego, formach edukacji i przekazywania wiedzy o historii polskiego kina. Po dyskusji pokaz dwóch wyjątkowych filmów dokumentalnych: kreacyjnego "Elementarza" (1976) Wojciecha Wiszniewskiego
będącego gorzko groteskowym portretem zbiorowym Polaków oraz pełnego czułego liryzmu "Wszystko może się przytrafić" (1995) Marcela Łozińskiego
, w którym rozmowy kilkuletniego chłopca ze starszymi ludźmi pozwalają dotykać najbardziej ludzkich, egzystencjalnych spraw.
Tematem czwartego spotkania, 20 listopada o godz. 19.00, będzie "Ochrona dziedzictwa", czyli jedno z kluczowych zadań statutowych Filmoteki Narodowej – Instytutu Narodowego. Archiwizacja, konserwacja, digitalizacja, rekonstrukcja i restauracja dzieł audiowizualnych – o tym, jak to się robi i co zrobić, by dawne kino było nie tylko zapisem historycznym, ale i artystycznym przeżyciem dla współczesnego widza rozmawiać będą pracownicy instytucji: Zastępczyni Dyrektora ds. Zbiorów i Digitalizacji Elżbieta Wysocka, opiekujący się zbiorem fotosów Piotr Śmiałowski i kurator Grzegorz Rogowski. Wieczór zakończy pokaz dwóch filmów, w tym "Ostatniego etapu" (1947) Wandy Jakubowskiej
– kręconego w autentycznej przestrzeni Auschwitz pierwszego filmu fabularnego podejmującego tematykę obozów koncentracyjnych, dzieła pionierskiego i kanonicznego dla tego nurtu.
Piąte spotkanie – 28 listopada o godz. 19.00 – zatytułowane zagadkowo "Białe plamy i biały szum" – poświęcone będzie mniej znanej i często pomijanej części dziedzictwa audiowizualnego, wymykającej się tradycyjnym definicjom, jak filmy amatorskie, awangardowe czy, już współcześnie, treści internetowe. Porozmawiamy o tym, jak te materiały odkrywają nieznane a zarazem fascynujące rejony kina – i jak tworzy się oparte na nich archiwa audiowizualne. Uzupełnieniem rozmowy będzie pokaz dwóch filmów z Listy wpisujących się w ten niekanoniczny nurt, m.in. "Że życie ma sens" (2000) Grzegorza Lipca
, pionierskiego dzieła polskiego kina niezależnego.
Tematem szóstego spotkania – 5 grudnia o godz. 19.00 – są "Tożsamości polskiego kina", czyli zapytamy o to, jak bardzo polska jest (lub nie jest) Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego. Podczas rozmowy wrócimy do początków rodzimej kinematografii budowanej przez twórców różniących się etnicznym pochodzeniem i przyjrzymy się współczesnej niejednorodnej tożsamości polskiego kina – transnarodowego, wielokulturowego, wpisanego w system międzynarodowych koprodukcji, ale też próbującego dać głos mniejszościom. Po spotkaniu pokaz dwóch filmów, w tym zrealizowanego techniką non-camerową "Ostrego filmu zaangażowanego" (1979) Juliana Józefa Antonisza
, ironicznego pastiszu reportażu telewizyjnego o przyczynach kryzysu kultury.
Cykl zakończy się 12 grudnia o godz. 19.00 rozmową o tym, jakie są "Widoki na przyszłość". Spróbujemy pospekulować, przewidzieć, jak rozwijać się będzie Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego w kolejnych latach, jakie filmy na nią trafią, czy formy audiowizualne staną się bardziej widoczną częścią tego dorobku, wreszcie – jaką rolę w kształtowaniu kultury audiowizualnej odegra sztuczna inteligencja. W finale cyklu zobaczymy dwa spośród najmłodszych filmów na Liście: "Katedrę" (2002) Tomasza Bagińskiego
, nawiązującą do tradycji Polskiej Szkoły Animacji przy użyciu innowacyjnych wówczas technik komputerowych oraz "Wesele
" (2004) Wojtka Smarzowskiego
, stanowiący kolejną wariację sztuki Wyspiańskiego
groteskowy współczesny Polaków portret własny.