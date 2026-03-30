Powstaje 2. sezon serialu "Harry Potter"

Szef HBO – Casey Bloys – ujawnił, że podczas gdy czekamy na pierwsze odcinki nowego "Harry'ego Pottera", powstaje już drugi sezon. Twórcy chcą uniknąć długiej przerwy między kolejnymi odsłonami, bo młodzi aktorzy szybko dorastają. Ale to wcale nie znaczy, że kolejne sezonu będą się ukazywały regularnie co roku.
Dominic McLaughlin jako Harry Potter
Serial "Harry Potter" – powstaje drugi sezonChcemy uniknąć dużej przerwy, zwłaszcza że dzieci szybko dorastają
. To nie będzie serial wypuszczany co roku, bo jest zbyt duży i zbyt ambitny. Ale scenariusz do drugiego sezonu już powstaje
– powiedział Bloys.
Serial "Harry Potter
" ma być wierną adaptacją siedmiu książek autorstwa J.K. Rowling
– każdy sezon opowie historię jednej z nich. Zwiastun pierwszego sezonu pokazał już sceny z "Kamienia Filozoficznego": Harry’ego otrzymującego list z Hogwartu, pierwsze spotkanie z Ronem w Ekspresie do Hogwartu i rozpakowywanie miotły do quidditcha.
"Harry Potter" – zobacz pierwszy zwiastun
W rolę Harry’ego Pottera wciela się Dominic McLaughlin
. Towarzyszą mu Alastair Stout
jako Ron Weasley i Arabella Stanton
jako Hermiona Granger. W obsadzie znaleźli się też m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore, Paapa Essiedu
jako Severus Snape, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall, Nick Frost
jako Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse
jako Argus Filch oraz Luke Thallon
jako Kwiryniusz Quirrell.
Zdjęcia do serialu powstały w Warner Bros. Studios Leavesden w Wielkiej Brytanii.