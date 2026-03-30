Powstaje 2. sezon serialu "Harry Potter"

Szef HBO – Casey Bloys – ujawnił, że podczas gdy czekamy na pierwsze odcinki nowego "Harry'ego Pottera", powstaje już drugi sezon. Twórcy chcą uniknąć długiej przerwy między kolejnymi odsłonami, bo młodzi aktorzy szybko dorastają. Ale to wcale nie znaczy, że kolejne sezonu będą się ukazywały regularnie co roku. 

Chcemy uniknąć dużej przerwy, zwłaszcza że dzieci szybko dorastająTo nie będzie serial wypuszczany co roku, bo jest zbyt duży i zbyt ambitny. Ale scenariusz do drugiego sezonu już powstaje – powiedział Bloys.

Serial "Harry Potter" ma być wierną adaptacją siedmiu książek autorstwa J.K. Rowling – każdy sezon opowie historię jednej z nich. Zwiastun pierwszego sezonu pokazał już sceny z "Kamienia Filozoficznego": Harry’ego otrzymującego list z Hogwartu, pierwsze spotkanie z Ronem w Ekspresie do Hogwartu i rozpakowywanie miotły do quidditcha.

W rolę Harry’ego Pottera wciela się Dominic McLaughlin. Towarzyszą mu Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger. W obsadzie znaleźli się też m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse jako Argus Filch oraz Luke Thallon jako Kwiryniusz Quirrell.

Zdjęcia do serialu powstały w Warner Bros. Studios Leavesden w Wielkiej Brytanii. 

