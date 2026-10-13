Newsy Powstaje biografia Haliny Poświatowskiej. Co wiemy o filmie?
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Powstaje biografia Haliny Poświatowskiej. Co wiemy o filmie?

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https://www.filmweb.pl/news/Powstaje+biografia+Haliny+Po%C5%9Bwiatowskiej.+Co+wiemy+o+filmie-169074
Halina Poświatowska – jedna z najważniejszych polskich poetek XX wieku, której wiersze przetłumaczono na ponad 20 języków – doczeka się filmowej biografii. Niezatytułowany projekt powstaje przy współpracy rodziny.

Halina Poświatowska. Fot. archiwum rodzinne

Po raz pierwszy rodzina Haliny Poświatowskiej wyraziła zgodę na ekranizację jej historii. Wcześniejszy film poświęcony poetce – "Tętno" z 1985 roku w reżyserii Gerarda Zalewskiego – powstał bez udziału jej bliskich. Nowa produkcja realizowana jest w ścisłej współpracy z rodziną Haliny Poświatowskiej.

To historia wielkiej poetki, która, będąc blisko śmierci, była najbliżej życia. Halina miała prawo obrazić się na świat, a zamiast tego rozkochała go w sobie. Pomimo ciężkiej choroby serca nigdy nie przestała szukać dowodów istnienia piękna. Ogromne pragnienie życia, przenikające jej twórczość, porusza do dziś – mówi Joanna Kocyła, producent kreatywny.

Film powstaje w ramach projektu High Concept realizowanego przez studio Lightcraft. Za produkcję odpowiada Daniel Markowicz, producent takich filmów jak "Róża", "Photon" i "Ostatnia rodzina". Wśród nadchodzących premier Lightcraft znajdują się pełnometrażowa animacja "Strażnicy snów" z udziałem Madsa Mikkelsena i Romana Griffina Davisa ("Jojo Rabbit") oraz "Święty" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego

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