Prawdziwy "Wilk z Wall Street" dla Paramount+. Będzie mroczniej niż u Scorsesego

Historia Jordana Belforta wraca – tym razem bez hollywoodzkiego filtra. Paramount+ pracuje nad trzyczęściowym serialem dokumentalnym "The Real Wolf of Wall Street", który ma pokazać kulisy imperium Belforta w wersji znacznie brutalniejszej niż ta znana z filmu Martina Scorsesego.

"The Real Wolf of Wall Street" – prawdziwa historia Jordana Belforta



W "Wilku z Wall Street" z 2013 roku Leonardo DiCaprio pokazał Belforta jako symbol finansowej dekadencji lat 90. Nowy dokument obiecuje jednak coś więcej niż efektowną opowieść o imprezach, narkotykach i jachtach. Twórcy zapowiadają historię "jeszcze mroczniejszą i bardziej rozpustną niż ta, którą poznaliśmy do tej pory".

GettyImages-535260630.jpg Getty Images © David Holloway
Jordan Belfort

Serial powstaje dla Paramount+ i jest obecnie w produkcji. Premiera planowana jest jeszcze w tym roku.

Co zobaczymy w "The Real Wolf of Wall Street"?



"The Real Wolf of Wall Street" bazuje na ekskluzywnych wywiadach z byłymi współpracownikami Belforta, którzy dotąd nie wypowiadali się publicznie. Do tego dochodzą nowe materiały archiwalne oraz aż 15 tysięcy niepublikowanych wcześniej dokumentów rządowych. Całość ma pokazać, jak Belfort stał się twarzą finansowego nadmiaru lat 90., zanim jego firma Stratton Oakmont runęła, a on sam trafił do więzienia. Co ważne – Belfort nie bierze udziału w realizacji projektu.

Dokument szczegółowo przyjrzy się mechanizmowi słynnych giełdowych przekrętów "pump and dump", dzięki którym Stratton Oakmont wyłudzało pieniądze od inwestorów. Nie zabraknie też wątku ekstremalnego stylu życia Belforta, który ostatecznie doprowadził do jego upadku. W 1999 roku przyznał się do oszustw giełdowych i prania pieniędzy, odsiedział 22 miesiące w federalnym więzieniu, a następnie został informatorem FBI. Kilka lat później opisał swoją historię w autobiografii "Wilk z Wall Street", która stała się podstawą filmu Scorsesego.

"Wilk z Wall Street" – zobacz zwiastun




Wilk z Wall Street  (2013)

 Wilk z Wall Street

