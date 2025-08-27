Ruszyły zdjęcia do "OPI" – psychologicznego horroru inspirowanego kaszubskimi wierzeniami

26 sierpnia w Warszawie padł pierwszy klaps na planie "OPI" – pełnometrażowego horroru psychologicznego w reżyserii Marty Giec. Autorkami scenariusza są Marta Giec i Dominika Kłoczewiak. Historia czerpie inspiracje z kaszubskich wierzeń, łącząc je z opowieścią o toksycznych relacjach rodzinnych i walce o własną tożsamość.
Produkcja "OPI" to przedsięwzięcie grupy Platige Image – studia znanego z realizacji takich projektów jak "Wiedźmin
", "Miłość, śmierć i roboty
", czy "Jeszcze dzień życia
". Tym razem twórcy stawiają na bardziej kameralną, współczesną opowieść łączącą dramat psychologiczny z folkowym horrorem.
"OPI" opowiada o Trinie – młodej dziewczynie, która odkrywa swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem tajemniczej ciotki i babci. W filmie wystąpi pięć aktorek reprezentujących trzy pokolenia kobiet, które łączą mroczne sekrety. W obsadzie znalazły się: Wiktoria Kruszczyńska
, Gabriela Muskała
, Magdalena Boczarska
, Natalia Pitry oraz Iwona Bielska
. Za kamerą stanie Adam Pietkiewicz
. Horror jest dla mnie gatunkiem wyjątkowym, pozwalającym na wyrażenie najgłębszych emocji i traum w formie uniwersalnej, zrozumiałej dla widzów na całym świecie. W swoim podejściu do horroru inspiruję się realizmem magicznym, w którym zwyczajna rzeczywistość stopniowo nabiera elementów nadprzyrodzonych. Czerpię z dorobku takich twórców jak Ari Aster czy Roman Polański
– mówi reżyserka i współautorka scenariusza Marta Giec
, podkreślając, że "OPI" jest dla niej projektem szczególnym:
Choć inspiracją dla filmu są kaszubskie mity, nie jest to wierna adaptacja folkloru, lecz jego autorska interpretacja. Polska mitologia grozy ma ogromny niewykorzystany potencjał. Stare kaszubskie mity i obrzędy to wyjątkowe połączenie duchowości i grozy. Pełne tajemnic, mistycyzmu i niepokoju, aż proszą się o filmowe wykorzystanie i należne im miejsce w kulturze wizualnej. Chcemy by "OPI" sprawił, że opowieści grozy w polskim folklorze staną się inspiracją dla nowoczesnych narracji i unikalnym sposobem promocji naszego dziedzictwa kulturowego na światowej scenie
– komentuje Adam Korpak, producent z Platige Image.
Film jest na etapie produkcji, zakończenie zdjęć planowane jest na połowę września. Produkcja realizowana jest przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które uzyskała spółka Platige Films z grupy Platige Image.