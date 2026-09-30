Powstaje kontynuacja "The Love Hypothesis". Nadciąga "The Two-Body Problem"

Olive Smith i Adam Carlsen wrócą w kontynuacji "The Love Hypothesis" – na razie tylko powieściowej. Pisarka Ali Hazelwood ogłosiła, że szykuje książkową kontynuację bestsellera, na podstawie którego powstał film platformy Prime Video. Ale kontynuacja filmu nie jest daleko w tyle.
O czym opowie druga część "The Love Hypothesis"? Jeszcze rok temu nie spodziewałam się, że wypowiem zdanie "Napisałam sequel «The Love Hypothesis»". Ale teraz o dziwo nie potrafię sobie wyobrazić świata, w którym "The Two-Body Problem" nie istnieje. Już się palę do opowiedzenia więcej o tej książce i o tym, jak powstała, w najbliższych miesiącach. Na razie powiem tylko, że film i jego obsada sprawiły, że ponownie zakochałam się w Adamie i Olive. Ponowne odwiedziny u nich były absolutną przyjemnością
, napisała Hazelwood
w swoich mediach społecznościowych, ujawniając tytuł książki.
Akcja książki będzie toczyła się na przestrzeni lat. Pisarka określa ją jako połączenie postdoktoranckich wybojów życiowych z bezkompromisową eksploracją największego wyzwania, jakie pojawia się w długoletnim związku: decyzji, co zjeść na obiad.
Chociaż Hazelwood
zaznaczyła, że na razie "nic nie jest pewne", ujawniła, że studio MRC rozwija film na podstawie "The Two-Body Problem" dla Amazon MGM Studios
. Czyli możemy spodziewać się sequela. "The Love Hypothesis"
przedstawia losy Olive (Lili Reinhart
), doktorantki, która pod wpływem chwili całuje najbardziej przerażającego wykładowcę na wydziale, Adama Carlsena (Tom Bateman
). Obojgu potrzebny jest udawany związek, więc rozpoczynają eksperyment z chemii, który może skutkować miłością.
"The Love Hypothesis" – zwiastun