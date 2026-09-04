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Powstaje remake koreańskiego thrillera "I'm a Killer". Glen Powell produkuje

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Powstaje remake koreańskiego thrillera &quot;I'm a Killer&quot;. Glen Powell produkuje
W Hollywood powstaje nowa wersja koreańskiego thrillera "Confession of Murder" (także jako "I'm a Killer") z 2012 roku. Scenariusz napisze Chris MacBride, a za produkcję odpowiadać będą między innymi Glen Powell. To kolejny projekt, przy którym Powell współpracuje ze studiem Universal.

"Confession of Murder" – nowa wersja w drodze



Oryginał w reżyserii Jung Byung-gila opowiadał o śledztwie, które rusza po publikacji książki przez mężczyznę podejrzewanego o serię morderstw. Autor opisuje w niej zbrodnie, za które nie może zostać osądzony. 


W głównej roli wystąpił Jung Jae-young. Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, źródła twierdzą, że w amerykańską adaptację będzie zaangażowany także producent koreańskiej wersji – Billy Acumen. Wśród twórców znalazł się także Glen Powell i jego firma producencka Barnstorm

Powell i Dan Cohen założyli tę firmę w 2025 roku. Obecnie trwa postprodukcja ich filmu "The Comeback King" z Powellem w roli głównej. Za kamerą stanął Judd Apatow, który wspólnie z Powellem napisał również scenariusz. Premiera produkcji została zaplanowana na 5 lutego. 

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