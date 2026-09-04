Powstaje remake koreańskiego thrillera "I'm a Killer". Glen Powell produkuje

W Hollywood powstaje nowa wersja koreańskiego thrillera "Confession of Murder" (także jako "I'm a Killer") z 2012 roku. Scenariusz napisze Chris MacBride, a za produkcję odpowiadać będą między innymi Glen Powell. To kolejny projekt, przy którym Powell współpracuje ze studiem Universal.
Oryginał w reżyserii Jung Byung-gila
opowiadał o śledztwie, które rusza po publikacji książki przez mężczyznę podejrzewanego o serię morderstw. Autor opisuje w niej zbrodnie, za które nie może zostać osądzony.
W głównej roli wystąpił Jung Jae-young
. Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, źródła twierdzą, że w amerykańską adaptację będzie zaangażowany także producent koreańskiej wersji – Billy Acumen. Wśród twórców znalazł się także Glen Powell
i jego firma producencka Barnstorm
Powell i Dan Cohen założyli tę firmę w 2025 roku. Obecnie trwa postprodukcja ich filmu "The Comeback King
" z Powellem
w roli głównej. Za kamerą stanął Judd Apatow,
który wspólnie z Powellem napisał również scenariusz. Premiera produkcji została zaplanowana na 5 lutego.