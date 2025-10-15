Newsy Seriale Abbie Cornish i Dougray Scott odkryją spisek w serialowym thrillerze
W sieci pojawiła się informacja, że Abbie Cornish ("Jack Ryan") i Dougray Scott ("Przysięga Ireny") zagrają główne role w serialowym thrillerze akcji pt. "The Invisible". Co wiemy na jego temat?

O czym opowie "The Invisible"?



Ośmioodcinkowy serial powstaje na podstawie powieści "Krwawe safari" autorstwa Deona Meyera. Akcja rozgrywa się w okolicach południowoafrykańskiego Kruger National Park, gdzie tajemniczy zabójca zaczyna eliminować lokalnych kłusowników. Inspektor Jack Phatudi prowadzi niebezpieczne śledztwo, które ma na celu ujęcie sprawcy. W międzyczasie Dekkar — były bodyguard z mroczną przeszłością – zostaje wynajęty do ochrony Emmy, która wraca do domu, by odnaleźć brata, który zaginął 20 lat wcześniej. Oba wątki ostatecznie doprowadzą do odkrycia spisku sięgającego politycznego zamachu na wpływowego afrykańskiego przywódcę. 

W obsadzie znaleźli się także południowoafrykańscy aktorzy: Kim Engelbrecht, Tim Theron i Tumisho Masha. Reżyserią zajmują się Jozua Malherbe oraz Amy Jephta. Twórcą serialu i producentem wykonawczym jest sam Deon Meyer, a współproducentami Abbie Cornish, Dougray Scott oraz William Josef Schneider, który odpowiada również za scenariusz adaptacji. 

Julie Meldal-Johnsen z ITV Studios podkreśla, że "The Invisible" to pierwszy scenariuszowy projekt firmy wyprodukowany przez południowoafrykańskiego producenta — i prawdopodobnie nie ostatni.

Premiera serialu odbędzie się na M-Net, a międzynarodową dystrybucją zajmie się ITV Studios.



