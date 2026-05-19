Powstaje serialowa adaptacja "Elli zaklętej". Będzie jak "Wednesday"?

Disney+ pracuje nad serialową adaptacją filmu "Ella zaklęta". Jak donoszą amerykańskie media, projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a jedną z producentek wykonawczych została gwiazda oryginału - Anne Hathaway.
Pomysł na serialową "Ellę zaklętą"
Nowa wersja historii ma bazować zarówno na filmie z 2004 roku, jak i książce autorstwa Gail Carson Levine
. Za scenariusz odpowiada Ilana Wolpert
, współautorka romantycznej komedii "Tylko nie ty
", natomiast showrunnerką została Beth Schwartz
, pracująca wcześniej przy serialach "Arrow
", "Łasuch
" i "Martwi detektywi
".
Fabuła ponownie skupi się na Elli z krainy Frell - nastolatce obdarzonej "darem" bezwzględnego posłuszeństwa wobec każdego polecenia. Tym razem twórcy chcą jednak odejść od klasycznej baśniowej stylistyki i mocniej postawić na historię dojrzewania. Ważnym elementem serialu ma być szkoła z internatem, do której trafia bohaterka po śmierci matki.
Według zapowiedzi nowa wersja ma mniej przypominać romantyczną reinterpretację Kopciuszka, a bardziej współczesny serial w nurcie coming of age. Amerykańskie media porównują kierunek projektu do tego, co serial "Wednesday
" zrobił z uniwersum rodziny Addamsów.
Produkcją zajmą się Miramax Television i Paramount Television Studios. Hathaway
będzie producentką wykonawczą wraz z Jonathanem Rice’em
i Adamem Shulmanem
ze studia Somewhere Pictures. Aktorkę aktualnie możemy ogladać na ekranach w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2
".
"Ella zaklęta" - zwiastun