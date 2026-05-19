Powstaje serialowa adaptacja "Elli zaklętej". Będzie jak "Wednesday"?

Disney+ pracuje nad serialową adaptacją filmu "Ella zaklęta". Jak donoszą amerykańskie media, projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a jedną z producentek wykonawczych została gwiazda oryginału - Anne Hathaway.

Nowa wersja historii ma bazować zarówno na filmie z 2004 roku, jak i książce autorstwa Gail Carson Levine. Za scenariusz odpowiada Ilana Wolpert, współautorka romantycznej komedii "Tylko nie ty", natomiast showrunnerką została Beth Schwartz, pracująca wcześniej przy serialach "Arrow", "Łasuch" i "Martwi detektywi".

Fabuła ponownie skupi się na Elli z krainy Frell - nastolatce obdarzonej "darem" bezwzględnego posłuszeństwa wobec każdego polecenia. Tym razem twórcy chcą jednak odejść od klasycznej baśniowej stylistyki i mocniej postawić na historię dojrzewania. Ważnym elementem serialu ma być szkoła z internatem, do której trafia bohaterka po śmierci matki.

Według zapowiedzi nowa wersja ma mniej przypominać romantyczną reinterpretację Kopciuszka, a bardziej współczesny serial w nurcie coming of age. Amerykańskie media porównują kierunek projektu do tego, co serial "Wednesday" zrobił z uniwersum rodziny Addamsów.

Produkcją zajmą się Miramax Television i Paramount Television Studios. Hathaway będzie producentką wykonawczą wraz z Jonathanem Rice’em i Adamem Shulmanem ze studia Somewhere Pictures. Aktorkę aktualnie możemy ogladać na ekranach w filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2". 

