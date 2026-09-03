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Powstanie 3. sezon "MobLand". Tom Hardy wróci?

Deadline / autor: /
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Powstanie 3. sezon &quot;MobLand&quot;. Tom Hardy wróci?
źródło: materialy promocyjne
Fani "Strefy gangsterów" (w tym i my!) mogą być spokojni: Paramount+ oficjalnie zamówił trzeci sezon serialu. I to przed premierą sezonu drugiego, którego premiera została zaplanowana na 21 września. W nowych odcinkach ponownie pojawią się Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan. To ważna wiadomość w przypadku Hardy'ego, którego przyszłość w produkcji przez kilka miesięcy stała pod znakiem zapytania. 

Tom Hardy jednak nie odchodzi ze "Strefy gangsterów"



Hardy wciela się w "Strefie gangsterów" w Harry’ego da Souzę, człowieka od brudnej roboty i zaufanego "fixera" rodziny Harriganów. Brosnan i Mirren grają natomiast małżeństwo stojące na czele przestępczego klanu – Conrada i Maeve Harriganów. Wszyscy troje powrócą w trzecim sezonie, co oznacza, że... wszyscy przeżyją.


Decyzję poprzedziło jednak spore zamieszanie za kulisami. Hardy, który jest także producentem wykonawczym serialu, miał popaść w konflikt z Jezem Butterworthem, scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym "MobLand". Napięcia podczas pracy nad drugim sezonem były na tyle poważne, że pojawiły się informacje, iż aktor może pożegnać się z produkcją. Ostatecznie sytuację udało się załagodzić. Hardy, Butterworth i producent wykonawczy David C. Glasser spotkali się w Londynie i wypracowali rozwiązanie, a w rozmowy zaangażował się również Guy Ritchie. To właśnie te działania otworzyły drogę do pozostania Hardy’ego w serialu i przygotowania trzeciego sezonu.

Co wydarzy się w 2. sezonie "Strefy gangsterów"?



Zanim jednak przyjdzie czas na trzeci sezon, Harriganowie będą musieli uporać się z kolejnymi problemami. Ich przestępcze imperium zaczyna się rozpadać, a rosnąca w siłę konkurencja chce wykorzystać wewnętrzne konflikty rodziny. Harry znajdzie się pomiędzy zwaśnionymi stronami i będzie próbował utrzymać wszystko pod kontrolą, gdy napięcie w klanie będzie rosło. W świecie "MobLand" lojalność szybko może się skończyć, bezpieczeństwo jest tylko chwilowe, a walka o władzę nie przewiduje taryfy ulgowej.

Drugi sezon liczy dziesięć odcinków, a w Polsce będzie go można oglądać na platformie SkyShowtime – pierwszy odcinek zadebiutuje 21 września, kolejne będą dostępne co tydzień. 

"Strefa gangsterów" – zobacz zwiastun



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