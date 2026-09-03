Powstanie 3. sezon "MobLand". Tom Hardy wróci?

Fani "Strefy gangsterów" (w tym i my!) mogą być spokojni: Paramount+ oficjalnie zamówił trzeci sezon serialu. I to przed premierą sezonu drugiego, którego premiera została zaplanowana na 21 września. W nowych odcinkach ponownie pojawią się Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan. To ważna wiadomość w przypadku Hardy'ego, którego przyszłość w produkcji przez kilka miesięcy stała pod znakiem zapytania.
Hardy wciela się w "Strefie gangsterów
" w Harry’ego da Souzę, człowieka od brudnej roboty i zaufanego "fixera" rodziny Harriganów. Brosnan
i Mirren
grają natomiast małżeństwo stojące na czele przestępczego klanu – Conrada i Maeve Harriganów. Wszyscy troje powrócą w trzecim sezonie, co oznacza, że... wszyscy przeżyją.
Decyzję poprzedziło jednak spore zamieszanie za kulisami. Hardy
, który jest także producentem wykonawczym serialu, miał popaść w konflikt z Jezem Butterworthem
, scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym "MobLand
". Napięcia podczas pracy nad drugim sezonem były na tyle poważne, że pojawiły się informacje, iż aktor może pożegnać się z produkcją. Ostatecznie sytuację udało się załagodzić. Hardy, Butterworth i producent wykonawczy David C. Glasser spotkali się w Londynie i wypracowali rozwiązanie, a w rozmowy zaangażował się również Guy Ritchie
. To właśnie te działania otworzyły drogę do pozostania Hardy’ego w serialu i przygotowania trzeciego sezonu.
Zanim jednak przyjdzie czas na trzeci sezon, Harriganowie będą musieli uporać się z kolejnymi problemami. Ich przestępcze imperium zaczyna się rozpadać, a rosnąca w siłę konkurencja chce wykorzystać wewnętrzne konflikty rodziny. Harry znajdzie się pomiędzy zwaśnionymi stronami i będzie próbował utrzymać wszystko pod kontrolą, gdy napięcie w klanie będzie rosło. W świecie "MobLand
" lojalność szybko może się skończyć, bezpieczeństwo jest tylko chwilowe, a walka o władzę nie przewiduje taryfy ulgowej.
Drugi sezon liczy dziesięć odcinków, a w Polsce będzie go można oglądać na platformie SkyShowtime – pierwszy odcinek zadebiutuje 21 września, kolejne będą dostępne co tydzień.