Powstanie 3. sezon serialu "Przewodnik po zbrodni...". To będzie finał hitu Netflixa

Netflix ogłosił, że "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" doczeka się trzeciego sezonu, ale jednocześnie będzie to finał całej historii. Wygląda więc na to, że młodzieżowy hit oparty na bestsellerowych powieściach Holly Jackson zmierza prosto do swojej ostatniej sprawy.
Finałowa odsłona zostanie oparta na "As Good As Dead", trzeciej części trylogii Jackson. Zdjęcia do trzeciego sezonu już się odbyły, a premiera została zaplanowana na 2027 rok. Serial trafi na Netfliksa niemal na całym świecie, choć tradycyjnie wyjątki stanowią Wielka Brytania, gdzie emitować go będzie BBC, Niemcy, Austria i Szwajcaria (ZDFneo), Australia (Stan) oraz Nowa Zelandia (Sky NZ).
Sama Holly Jackson nie kryje entuzjazmu. Autorka i producentka wykonawcza nazwała "As Good As Dead" swoją ulubioną częścią całej książkowej serii, a zarazem najlepszym sezonem serialu. Zapowiada też, że widzowie zobaczą Pip w odsłonie, jakiej dotąd nie znali. Ma być mrocznie, duszno, przerażająco i momentami zaskakująco zabawnie.
W głównej roli ponownie zobaczymy Emmę Myers
jako Pip Fitz-Amobi. Bohaterka rozpoczęła swoją historię od ponownego zbadania sprawy zamordowanej kilka lat wcześniej uczennicy Andie Bell, której śmierć przypisano Salowi Singhowi. Drugi sezon, który zadebiutował 27 maja, skupiał się natomiast na śledztwie dotyczącym zaginięcia brata przyjaciółki Pip.
W finałowym sezonie powrócą również Zain Iqbal
, Henry Ashton
, Asha Banks
, Jude Collie
, Eden H. Davies
oraz Yali Topol Margalith
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