Powstanie dokument o J.K. Rowling. O czym opowie?

W czasie, gdy mały ekran ponownie stanie się bramą do świata stworzonego przez J.K. Rowling, niektórzy, zamiast jej bohaterom i historiom, wolą się przyjrzeć samej autorce. Portal Deadline donosi właśnie, że BBC pracuje nad dwuczęściowym filmem dokumentalnym, który przybliży nam postać jednej z najbardziej poczytnych brytyjskich autorek w historii.
Dokument o J.K. Rowling. O czym nam opowie?
Dziennikarze Deadline już teraz przewidują, że nadchodzący dokument z całą pewnością wywoła spore emocje – tak samo, jak od lat robi to jego główna bohaterka, J.K. Rowling
. Wczytując się w plany dotyczące produkcji trudno nie zgodzić się z tymi przewidywaniami. Dwuczęściowy dokument pod roboczym tytułem "J.K. Rowling"
ma bowiem nie ograniczać się wyłącznie do twórczości literackiej autorki i historii kariery, którą w oparciu o nią zbudowała.
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Ujęcie z demonstracji przeciwko wypowiedziom J.K. Rowling
Dwie części filmu będą różnić się od siebie także tematycznie. Pierwsza z nich ma opowiedzieć o powstaniu "Harry'ego Pottera
", o globalnym sukcesie serii i drodze Rowling
od nauczycielki angielskiego do światowej sławy bestsellerowej autorki. Druga przyjrzy się natomiast jej działalności medialnej, w szczególności głoszonym opiniom i refleksjom, które od lat wywołują kontrowersje w debacie publicznej. Przypomnijmy, że dotyczą one nie tylko tożsamości płciowej, ale i feminizmu czy kwestii niepodległości Szkocji, od kilku lat rozgrzewając spolaryzowany internet do czerwoności.
Dokument BBC będzie złożony przede wszystkim z archiwalnych materiałów, w tym wywiadów i wypowiedzi samej Rowling
oraz ludzi z jej bliskiego otoczenia, także zawodowego. Jego producentem będzie Rogan Scotland. Autorka już od pewnego czasu jest świadoma, że produkcja powstaje, ale trudno mówić tu o błogosławieństwie z jej strony – na potrzeby filmu nie zostały nakręcone żadne dodatkowe rozmowy z Rowling
, nie jest ona także zamieszana w działalność około-producencką. Trzydzieści lat po publikacji pierwszej książki o Harrym Potterze nie ma lepszego momentu, aby BBC przyjrzało się jednej z najważniejszych postaci brytyjskiej literatury. Żadna historia kultury Wielkiej Brytanii XXI wieku nie byłaby pełna bez opowieści o małym czarodzieju – fenomenie wydawniczym i filmowym, który stworzyła – ani o jej postaci, która tak mocno dzieli opinię publiczną
– powiedział Simon Young, szef działu dokumentów historycznych stacji BBC. Premiera filmu ma mieć miejsce w przyszłym roku, a więc już po premierze pierwszego sezonu serialowego "Harry'ego Pottera
".
"Harry Potter" – zwiastun serialu